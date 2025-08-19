Los seis bomberos de Segovia desplazados a León trabajan ya para proteger el pueblo de Portela de Aguilar

El grupo de bomberos voluntarios minutos antes de su salida hacia El Bierzo - AYUNTAMIENTO

SEGOVIA 19 Ago.

El dispositivo de seis bomberos voluntarios que se trasladaron ayer a la provincia de León han sido destinados al pueblo de Portela de Aguilar para proteger a la población del avance de las llamas en la zona de San Tirso de Cabarnos, en el límite con Galicia.

El grupo llegó la pasada madrugada al parque de Bomberos de Ponferrada para ponerse a disposición del Puesto de Mando Avanzado de la Junta y, a primera hora de la mañana, han comenzado su trabajo.

En el mismo punto se hallan refuerzos enviados desde Salamanca, Soria y Valladolid en respuesta a la solicitud realizada por el Centro Coordinador de Emergencias pidiendo la activación de medios y personal de apoyo desde las ciudades de la región.

Los bomberos segovianos desplazados al Bierzo permanecerán en aquella zona hasta última hora de la tarde del próximo jueves, cuando está previsto su regreso a Segovia, mientras que el Ayuntamiento no descarta el envío de un relevo si la situación lo requiriese entonces.

Los voluntarios del Parque de Segovia han acudido con un camión nodriza de 13.000 litros de capacidad de agua, un todo terreno Toyota Land Cruisser y un vehículo Unimog con motobomba con capacidad de 3.300 litros. Los vehículos transportan todos los elementos necesarios de protección individual, utillaje, herramientas y equipos de comunicación e iluminación.