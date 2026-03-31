Seis establecimientos palentinos participan este mes en 'Pintaca' con tapas de productos de Raza Churra

PALENCIA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de seis establecimientos hosteleros de Palencia participará en una edición de 'Pintaca', un evento gastronómico programado coincidiendo con la celebración de la 39 edición de la Feria Churra del 10 al 12 de abril. Durante esos días, servirán tapas elaboradas con productos de la Raza Churra.

El Ayuntamiento de Palencia, a través de su Agencia de Desarrollo Local, impulsa esta iniciativa para reforzar el compromiso municipal con la promoción del sector agroalimentario local, tal y como han explicado a través de un comunicado.

Durante estos tres días, palentinos y visitantes podrán disfrutar de una selección de creaciones gastronómicas en forma de pinchos, tapas y cazuelitas que pondrán en valor ingredientes tan representativos como el queso, la leche y la carne de esta raza autóctona.

Según los organizadores, la iniciativa busca destacar el talento culinario de la ciudad y fortalecer la identidad gastronómica vinculada al territorio, impulsando la hostelería local. Los establecimientos participantes son Restaurante Maño, Restaurante D' Candela, Restaurante Chaval de Lorenzo, Restaurante La Traserilla, Restaurante Doña Berenguela y Saque Pádel.

Además, el Ayuntamiento patrocina el evento 'Sabores que vuelven: redescubriendo los lácteos olvidados de la raza churra', que tendrá lugar el domingo 12 de abril a partir de las 12.00 horas en el recinto de la feria, con demostración y degustación gratuita. La propuesta se contempla con un expositor digital que facilitará información y recursos, acercando la innovación y la tradición a todos los asistentes.

La Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino de Raza Churra (ANCHE) celebrará la 39 Feria Nacional de Ganado Ovino Selecto de Raza Churra los días 11 y 12 de abril en el Mercado Comarcal de Ganado de Allende el Río de Palencia, con un enfoque especial en la huella de carbono, el impacto territorial de la ganadería extensiva y los servicios que el ovino presta a la sociedad y al medio rural.