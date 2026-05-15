Seis heridos en una colisión entre dos turismos en Fuentecén (Burgos)

BURGOS, 15 May. (EUROPA PRESS) -

Seis personas han resultado heridas en una colisión entre dos turismos registrada en el kilómetro 257 de la carretera N-122, en la localidad burgalesa de Fuentecén, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El accidente se ha producido en torno a las 15.59 horas, momento en el que la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que solicitaba asistencia para tres personas heridas, todas ellas conscientes y fuera de los vehículos.

El 112 ha dado aviso del incidente a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha movilizado una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

Posteriormente, Emergencias Sanitarias ha informado de que habían sido atendidas seis personas heridas, trasladadas todas ellas al hospital de Aranda de Duero.

En concreto, un varón de unos 40 años ha sido evacuado en UVI móvil, mientras que una mujer de unos 50 años y otra de unos 20 han sido trasladadas en ambulancia de soporte vital básico. Asimismo, otros tres varones de entre 30 y 60 años han sido evacuados en una segunda ambulancia de soporte vital básico.