Seis localidades de la provincia acogerán las Muestras Alimentarias Locales para impulsar 'Alimentos de Palencia'

Presentación de las Muestras Alimentarias Locales para impulsar 'Alimentos de Palencia'. - DIPUTACIÓN DE PALENCIA

PALENCIA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las Muestras Alimentarias Locales de la Diputación de Palencia recorrerán este año seis localidades de la provincia con el objetivo de poner en valor la marca de calidad 'Alimentos de Palencia'.

Las muestras, que cumplen este año a su vigésimo tercera edición, se celebrarán entre el 25 de abril y el 8 de agosto en Villamuriel de Cerrato, Mazariegos, Baltanás, Grijota, Guardo y Alar del Rey.

Esta iniciativa cumple un doble objetivo, por un lado promocionar la marca de calidad 'Alimentos de Palencia' y, por otro, dinamizar económica y turísticamente los pueblos de la provincia por los que pasan, tal y como ha destacado la vicepresidenta de la Diputación, María José de la Fuente, durante la presentación del programa.

La organización de cada una de las Muestras Alimentarias Locales se coordina conjuntamente con el ayuntamiento correspondiente y suelen coincidir con otros eventos o fechas señaladas en el municipio, "algo que da a conocer más localidades de la provincia y ayuda a potenciar su carácter de atractivo turístico", ha señalado la Diputación.

Las muestras de este año se van a celebrar el próximo sábado 25 de abril en Villamuriel de Cerrato; el 10 de mayo en Mazariegos, que celebra el X festival del Caracol; el 17 de mayo en Baltanás, con motivo de la 40 edición de la media maratón del Cerrato; el 31 de mayo en Grijota, en la XVI Feria del Pan; el 14 de junio en Guardo, con motivo de las Fiestas Patronales de san Antonio y finalizarán el 8 de agosto en Alar del Rey con las actividades turísticas del verano.

El programa de las muestras se completará con sorteos, degustaciones y otras actividades como 'showcooking' de Alimentos de Palencia y la ambientación musical del grupo palentino ClasicoRocks.