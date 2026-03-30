Seis pasos acompañarán al Cristo de Medinaceli en el Martes Santo de Ávila

ÁVILA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las murallas de la capital abulense, declarada Patrimonio de la Humanidad, servirán de marco mañana, Martes Santo, para el desfile del Cristo gitano de Medinaceli en la procesión del mismo nombre en la que también procesionarán otras seis tallas más.

Esta procesión, que partirá de la catedral abulense a las 21 horas, está organizada por la Archicofradía de las Real e Ilustre Esclavitud de Nuestro Padre Jesús Nazareno.

Destaca en este desfile la imagen del Cristo de Medinaceli, de Jesús Morante (1948), que representa a Jesús en el momento en el que iba a ser juzgado ante Pilatos y que lleva túnica de terciopelo morada y presenta las manos atadas.

Los pasos de este desfile, además del Cristo de Medinaceli, son 'San Pedro Llorando' de Juan Vela (siglo XVI), 'Nazareno del Perdón' de Víctor González (1992), 'Calvario' del Taller de arte de Olot (1947), 'Virgen del Mayor Dolor' del taller de Olot (1947), 'Cristo Yacente' de Ricardo Granda (1942) y 'Virgen de las Lágrimas', anónimo de 1950.

Este desfile salió por primera vez en procesión en 1948 y en los años siguientes fue incorporando diferentes pasos hasta un número de siete. Desde 1989 ha vuelto a procesionar el martes Santo.

El desfile recorrerá la Plaza de la Catedral, Arco del Peso de la Harina, San Segundo, Plaza de Santa Teresa, Paseo del Rastro, Arco de la Santa, Plaza de la Santa, calle Madre Soledad, Plaza de Corral de Campanas, Los Cepeda, Plaza del Rastro, Plaza de Pedro Dávila, Caballeros, Plaza del Mercado Chico, Plaza Zurraquín, Tomás Luis de Victoria, Plaza de la Catedral y regreso al templo de partida.

Se trata de un recorrido por la parte amurallada de la ciudad pero también por el exterior y uno de los momentos más emotivos se vive cuando los portadores del Cristo de Medinaceli soportan la imagen de rodillas para pasar el arco de la Santa.