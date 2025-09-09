Seis periodistas italianos visitan la provincia de Segovia guiados por la Diputación y la Fundación Siglo

El grupo de periodistas italianos en los Jardines de La Granja (Segovia). - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Seis periodistas italianos dedicados al sector turístico han visitado durante dos días la provincia de Segovia acompañados por técnicos de la Diputación y de la Fundación Siglo.

El viaje se ha diseñado con la colaboración de la Oficina Española de Turismo en Roma y ha incluido a profesionales de medios de comunicación italianos para reforzar la proyección internacional de Castilla y León como destino europeo cultural y de experiencias.

Los seis periodistas ha visitado el Real Sitio de San Ildefonso, con recorridos por el Palacio Real y la Real Fábrica de Cristales, donde han presenciado el trabajo del soplado de vidrio. Posteriormente, han conocido la ciudad de Segovia y sus lugares más emblemáticos.

Los destinos visitados han permitido conocer parte del patrimonio histórico y cultural de Castilla y León, con su riqueza arquitectónica, histórica y enogastronómica.

Los viajeros pertenecen a las plantillas de Green Me, TG2, Finestre sull'Arte, Il Giornale del Turismo y James Magazine. El grupo ha estado acompañado, además, por el representante de Turespaña en Roma, Pablo Frías Aglio.

Con esta iniciativa, la Diputación de Segovia y la Fundación Siglo tratan de potenciar la generación de contenidos de divulgación que aumenten el interés por Segovia y Castilla y León en el mercado turístico italiano.