Semana de la Movilidad de Valladolid pone en foco en la movilidad intergeneracional con propuestas para todas las edades

Gutiérrez y Cuadrado durante la presentación de las actividades de la Semana Europea de la Movilidad. - AYTO VALLADOLID

VALLADOLID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid se suma un año más a la Semana Europea de la Movilidad, del 16 al 22 de septiembre, bajo el lema 'Movilidad para todas las personas', con propuestas de movilidad para todas las edades y gratuidas de aparcamientos disuasorios, en Auvasa, biki y Parkbici el día 22.

El concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez, acompañado por el edil de Seguridad Ciudadana, Alberto Cuadrado, ha presentado este miércoles las actividades programadas dentro de esta Semana de la Movilidad que "pone el foco en la movilidad intergeneracional con especial atención a aquellos que son colectivos más vulnerables" y en las personas de la tercera edad, "que tendrá una especial importancia en el programa".

Gutiérrez, que ha agradecido a colaboración "de muchas asociaciones vinculadas a la movilidad de Valladolid y de organismos, administraciones e instituciones", ha explicado que dentro de la programación se mantiene la inscripción en el concurso europeo 'Camina por tu ciudad' que busca fomentar los desplazamientos a pie. La iniciativa reta a todas las ciudades europeas que compitan a ser una de las ciudades que más caminan.

Además, se han programado actividades divulgativas, educativas, deportivas y participativas dirigidas a públicos de todas las edades, entre ellas la ruta 'Mayores sobre ruedas', que permitirá a usuarios de los Centros de Vida Activa conocer más de cerca el sistema de Biki y recorrer la ciudad en bicicletas Biki y adaptaBiki.

También tendrán un papel protagonista la educación vial y la sensibilización de los más jóvenes a través de los talleres 'Segur@ por tu ciudad', desarrollados en colaboración con Policía Municipal y Aesleme, así como la consolidación de los entornos escolares seguros.

Durante el viernes, 18 de septiembre, la Acera de Recoletos se convertirá en un "espacio de encuentro" para la movilidad sostenible con una jornada abierta a toda la ciudadanía con actividades, pruebas, talleres y exhibiciones relacionadas con la bicicleta, el transporte público y las nuevas formas de movilidad compartida.

La bicicleta volverá a ocupar un lugar destacado en la programación con iniciativas como la ruta turística en BIKI, talleres de mantenimiento y reparación, la exhibición de cargoBIKI y la ya tradicional celebración del VIII Día de la Bici.