Semana Santa en Castilla y León: el gran destino para vivir la Pasión con 9 fiestas de Interés Turístico Internacional

Archivo - Cofrades de la hermandad en la preparación del paso procesional del Cristo del Espíritu Santo, a 31 de marzo de 2023, en Zamora, Castilla y León, (España). - Emilio Fraile - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Hasta nueve celebraciones de Semana Santa en Castilla y León ostentan el título de Fiesta de Interés Turístico Internacional, reconocimientos que convierten a la Comunidad en la líder en España para vivir la Pasión de forma única.

La solemnidad y autenticidad se suman a la tradición como principales características de las numerosas procesiones de Semana Santa que recorren las calles de la Comunidad, que también destaca por el extraordinario valor artístico y cultural de su arte sacro, firmado por imagineros como Gregorio Fernández, Juan de Juni o Luisa Roldán.

Castilla y León vive así, entre el Domingo de Ramos y Lunes de Pascua, días en los que miles de pueblos y ciudades reivindican su devoción en unos actos que congregan a miles de cofrades, vecinos y turistas.

SEMANA SANTA DE ÁVILA

La Semana Santa de Ávila es una de las condecoradas como Interés Turístico Internacional por albergar celebraciones tan importantes como la procesión del Cristo de las Batallas. Esta parte del convento de Monsen Rubí en Miércoles Santo, con busto del siglo XV que llevaban los Reyes Católicos en sus campañas bélicas como imagen titular.

La Pasión abulense también contempla el Vía Crucis de Penitencia del Viernes Santo como otro de sus momentos indispensables, protagonizado por el Cristo de los Ajusticiados, que la ciudad por la línea de la muralla.

SEMANA SANTA DE LEÓN

La Semana Santa de León también es otra de las más interesantes y destacadas, pues acoge dos celebraciones reconocidas como Fiesta de Interés Turístico Internacional.

Ostenta este título la Semana Santa leonesa en general, pues conjuga tradición, devoción y arte en actos tan esperados como la salida de la Virgen del Camino en la tarde del Viernes Santo o la suelta de palomas el Domingo de Resurrección.

Unas 30 procesiones se desarrollan a lo largo de la Pasión de León, que se remonta al siglo XVI y cuenta con cofradías y hermandades de hasta cuatro siglos de historia, entre ella la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno, que tiene dos momentos con menciones especiales en la declaración de Interés Turístico Internacional.

Uno es La Ronda, una cita imprescindible de la Semana Santa de León que consiste en la llamada a participar en la procesión de la mañana de Viernes Santo. Al sonido de esquila, clarín y tambor, los hermanos claman en la noche: "Levantaos hermanitos de Jesús, que ya es hora".

Avisan así que ya es hora de la Procesión de los Pasos, otro rito que luce esa mención especial y que desarrolla la misma cofradía, tal y como destaca el Portal de Turismo de Castilla y León de la Junta. Sobre las 7.30 horas del Viernes Santo, la comitiva parte de la Capilla de Santa Nonia para recorrer la ciudad hasta la tarde, en un recorrido en el que los cofrades portan los trece conjuntos escultóricos de la hermandad y recrean momentos de la Pasión, incluida la muerte de Jesucristo en la cruz.

Además, en la procesión tiene lugar El Encuentro, cuando en la Plaza Mayor se encuentran San Juan y la Dolorosa, una cita que atrae a miles de vecinos y turistas.

SEMANA SANTA DE PALENCIA

La Semana Santa de Palencia también es de Interés Turístico Internacional. Tradición, historia y vitalidad simbolizan esta celebración en tierras palentinas.

El 'tararú' destaca entre los actos, donde sirve para identificar las paradas y reanudación del desfile a través del toque de trompeta y el coro de niños, en sustitución de las tradicionales carracas. También resaltan momentos como La Llamada de los Hermanos, cuando, con cornetas y golpes a las puertas, se convoca a los cofrades en las noches de la Pasión.

SEMANA SANTA DE SALAMANCA

No puede faltar en esta lista la Semana Santa de Salamanca, con costumbres como Los Oficios, cultos que sirven para conmemorar la pasión, muerte y resurrección de Cristo y que se llevan a cabo en la capilla de la vieja Universidad.

En este rito, los catedráticos visten galas académicas para una vigilia de oración y son incesados ante un cáliz introducido en una urna de cristal.

SEMANA SANTA DE ZAMORA

La Semana Santa de Zamora es otro de los grandes acontecimientos de estas fechas a nivel internacional. Se trata de un evento social y religioso en el que las 17 cofradías zamoranas hacen sentir la pasión, muerte y resurrección de Cristo con procesiones en las que se pueden adorar más de 40 pasos.

Al tener origen en el siglo XIII, es una de las más antiguas de España y también fue la primera Semana del país en ostentar el título de Bien de Interés Cultural. En honor a esta celebración tan importante, Zamora dispone de un museo de la Semana Santa, en el que destaca la obra de Ramón Álvarez.

SEMANA SANTA EN LA PROVINCIA DE VALLADOLID

En la provincia de Valladolid, la Semana Santa de Medina del Campo y la de Medina de Rioseco, además de la de la capital vallisoletana, son reconocidas también como Fiesta de Interés Turístico Internacional.

La de Medina del Campo es la celebración que cuenta con las más antiguas procesiones de disciplina en el país, implantadas por el dominico San Vicente Ferrer en el siglo XV. De hecho, fue en este municipio donde se representó por primera vez la Pasión de Cristo por sus calles.

La Virgen de las Angustias abre la Semana medinense el Viernes de Dolores, para finalizar el Domingo de Resurrección con la procesión del Cristo Resucitado acompañado por todas las cofradías del municipio, lo que cierra días en los que transcurren citas tan destacables como la Procesión de la Caridad, la de la Vera Cruz, del Encuentro o del Silencio.

En Medina de Rioseco, por su parte, tiene lugar otra de las celebraciones religiosas más importantes, con presencia de tallas de los imagineros más relevantes de los siglos XVI y XVII. Su historia también hace de la Pasión riosecana única, con cofradías penitenciales que nacieron en el siglo XV de la mano de franciscanos en el convento de la localidad y, posteriormente, se refundaron en las 16 existentes en la actualidad.

El Mandato, en Jueves Santo, y el Dolor, en Viernes Santo, son las procesiones más destacadas, mientras la salida de los denominados Pasos Grandes, conocidos como El Longinos y La Escalera, se encuentra entre los momentos que más impresionan.

Fervor, imaginería y silencio atronador caracterizan, por otro lado, la Semana Santa de Valladolid, cuyas procesiones tienen siglos de historia. La Pasión vallisoletana tiene raíz cortesana y cultural, en dos tiempos, pues arrancó en el siglo XV pero fue reimpulsada en 1920 por parte del arzobispo Gandásegui, que revitalizó los actos e hizo de la Procesión General del Viernes Santo y el Sermón de la Siete Palabras momentos especialmente significativos.

Una veintena de cofradías participan en la treintena de procesiones que se desarrollan en la capital vallisoletana, que contempla a unos 60 pasos que convierten a la ciudad en un museo al aire libre con imágenes elaboradas por artistas como Juan de Juni o Gregorio Fernández y que reflejan una enorme riqueza artística.

SEMANA SANTA DE INTERÉS NACIONAL Y REGIONAL

A los nueve títulos de Interés Turístico Internacional, se unen seis celebraciones de Interés Turístico Nacional en Castilla y León, la Semana Santa de Astorga, la de Burgos, la de Segovia y las de Ponferrada y Sahagún, además de la Bajada del Ángel de Peñafiel.

Además, 21 Semana Santas cuentan con la declaración de Interés Turístico Regional. Estas son el Viernes Santo en Ágreda, el Viernes Santo en Almanza, Aranda de Duero, Bercianos de Aliste, El Burgo de Osma, Fresno el Viejo, Fuentesaúco, La Bañeza, Covarrubias, la procesión de los Romances en Navaluenga, Peñafiel, Soria, Sotillo de la Ribera, Tordesillas, Toro, Villadiego, Carrión de los Condes, Benavente, Villalpando, Cuéllar y la Pasión de Serradilla del Arroyo.