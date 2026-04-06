Semana Santa "de récord" en Valladolid, con una ocupación media del 70% y casi lleno jueves y viernes

Suelta de palomas el Domingo de Resurrección de 2026 ante la fachada del Ayuntamiento de Valladolid. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha destacado este lunes que la Semana Santa de 2026 ha sido "de récord" en la ciudad, con una alta afluencia de público y una climatología que ha acompañado durante la mayor parte de los días, lo que ha ayudado a que la ocupación media durante toda la semana fuera del 70 por ciento en los hoteles, con picos del 95 por ciento el Jueves y Viernes Santo --100 por ciento en alojamientos turísticos--.

En declaraciones a los medios de comunicación, Jesús Julio Carnero, ha incidido en el concepto de la "entrega" tanto por parte de "toda la ciudad, de todos los vecinos que han hecho que la Semana Santa sea mucho más grande".

La media de la ocupación hotelera, según los datos aportados por el regidor, ha sido del 70 por ciento de media "durante toda la Semana Santa", lo que le ha llevado a asegurar que se consigue el objetivo que afirma que tenía el Ayuntamiento de que se "desestacionalice" el turismo a lo largo de los principales días de procesiones --del domingo de Ramos al domingo de Resurrección-- y no se centre "todo" en los días clave.

Aun así, la diferencia es notable, con ocupaciones del 95 por ciento en hoteles el Jueves y Viernes Santo, y con los alojamientos turísticos reglados al 100 por ciento.

Todo ello, h a subrayado Carnero, "ha consolidado de nuevo a la Semana Santa de la ciudad como uno de los principales motores de atracción de visitantes del año".

A estos datos se suma la actividad en los servicios de atención al visitante, que han contabilizado más de 9.000 atenciones presenciales en los distintos puntos turísticos de la ciudad distribuidos en la Oficina de Turismo de la Acera de Recoletos, el Punto de Información de San Benito y el Punto de Información de la Estación Campo Grande, debiendo incluso reforzar personal ante la alta demanda de información.

INCREMENTO DE TURISTAS DE MÉXICO

En cuanto a la procedencia, se mantiene el peso del turismo nacional, con visitantes mayoritariamente procedentes de Castilla y León y Madrid, y elevados porcentajes de viajeros del País Vasco, Cataluña o Castilla-La Mancha, junto a otros destinos como la Comunidad Valenciana.

En ámbito internacional, la mayor parte de turistas llegan de los países vecinos --Portugal y Francia--, pero se sitúa en tercer lugar México, por delante de Alemania, Brasil, Reino Unido y Estados Unidos.

Estos resultados, según Carnero, se deben en gran medida, "a la coordinación entre instituciones, cofradías y el sector turístico de la ciudad, junto con el esfuerzo promocional realizado en los últimos meses, que ha permitido consolidar de nuevo a Valladolid como un destino de referencia en estas fechas, con una gran respuesta tanto de visitantes como de la propia ciudadanía".

Carnero ha incluido en la promoción realizada, acciones dirigidas a Madrid y a Italia, con cuatro periodistas de esa nacionalidad que han visitado Valladolid la pasada semana gracias a la colaboración con TURESPAÑA y su oficina en Roma, y que generarán noticias en medios digitales y en la propia RAI.

Esa "acción promocional", ha añadido, se inició con la visita a la capital italiana del propio alcalde de la ciudad, junto a representantes de la Diputación Provincial y del Arzobispado, en una iniciativa de la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Valladolid junto a la Sociedad Mixta de Turismo, para presentar las celebraciones pascuales que se desarrollan en la ciudad a el Papa León XIV.