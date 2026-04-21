Semergen CyL condena la agresión a un médico de urgencias en Zamora y reclama medidas firmes

VALLADOLID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria-Semergen Castilla y León ha expresado su enérgica condena ante la grave agresión sufrida por un médico del Servicio de Urgencias del Hospital Virgen de la Concha, en Zamora, mientras desempeñaba su labor asistencial.

Semergen manifiesta su profundo malestar ante la persistencia de este tipo de incidentes, "absolutamente intolerables, que generan un impacto psicológico y laboral inasumible en los profesionales", y traslada su total solidaridad y apoyo al facultativo agredido, así como a sus compañeros y al conjunto del equipo sanitario.

En este sentido, Semergen, a través de un comunicado recogido por Europa Press, insta a todos los profesionales sanitarios a denunciar todas las agresiones, incluyendo los insultos, amenazas o comportamientos intimidatorios, a la vez que reclama a las administraciones la adopción de medidas firmes y eficaces que garanticen "entornos de trabajo seguros y protegidos, así como el impulso de iniciativas de ámbito nacional que promuevan una cultura de respeto hacia los profesionales de la salud".

"La seguridad de los sanitarios no puede ser una opción, sino una prioridad. La violencia contra el personal sanitario constituye un grave problema que debe ser erradicado con urgencia, ya que no solo vulnera derechos fundamentales, sino que también deteriora la relación médico-paciente y pone en riesgo la calidad de la atención sanitaria", continúa Semergen.

En 2025, el Ministerio de Sanidad registró 18.563 agresiones a profesionales del Sistema Nacional de Salud y Atención Primaria concentró más de la mitad de los casos (51%). Por ello, desde semergen se hace un llamamiento al respeto hacia el trabajo de los médicos, "cuyo compromiso diario resulta esencial para garantizar una atención cercana, segura y de calidad".