La Seminci proyecta este sábado los cinco cortometrajes nominados al European Short Film Prix-Vimeo 2026

VALLADOLID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La 70 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) ha programado este sábado, 1 de noviembre, una sesión especial en la que se proyectarán los cinco cortometrajes nominados para el European Short Film Prix-Vimeo 2026, que representan una "rica mezcla" de formas de ficción y documental, que van desde ensayos poéticos hasta narrativas socialmente comprometidas.

La Academia de Cine Europeo ha anunciado oficialmente los cinco nominados para el European Short Film-Prix Vimeo 2026 en un evento especial celebrado este viernes en la Sala de los Espejos del Teatro Calderón durante la Seminci.

La selección de este año en la 70 edición de Seminci destaca el compromiso del festival con la defensa del cine de autor europeo y como plataforma destacada para cortometrajistas, un formato que ha formado parte de su programa competitivo desde su fundación, según ha informado el festival a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Precisamente, durante el acto se ha destacado que los cineastas nominados representan la vanguardia del cortometraje europeo y competirán por uno de los premios más codiciados en la 38 edición de los Premios del Cine Europeo, que tendrá lugar el 17 de enero de 2026 en la Casa de las Culturas del Mundo (HKW) en Berlín, Alemania.

La ceremonia de este año también homenajeará a la legendaria actriz, directora y guionista Liv Ullmann (Espiga de Honor de Seminci en 2014) con el Premio Europeo a la Trayectoria en reconocimiento a su destacada contribución al cine mundial.

NOMINADOS

La selección de cortometrajes muestra la diversidad y creatividad del cine europeo contemporáneo son 'Being John Smith', de John Smith (Reino Unido); 'City of Poets', de Sara Rajaei (Países Bajos); 'L'Avance', de Djiby Kebe (Francia); 'Man Number 4', de Miranda Pennell (Reino Unido), y 'The Flowers Stand Silently', Witnessing, de Theo Panagopoulos (Reino Unido).

Mientras que algunas obras, como 'Man Number 4', Being John Smith y 'The Flowers Stand Silently', Witnessing, se enmarcan en el ámbito del documental y el cine ensayo, otras como 'L'Avance' y 'City of Poets' fusionan ficción y experiencias personales.

Cada director aborda cuestiones de identidad, memoria y percepción a través de un lenguaje cinematográfico profundamente personal que desafía la narrativa convencional y resalta el potencial artístico del formato de cortometraje.

Tras el anuncio, los amantes del cine tendrán la oportunidad de conocer a los cinco directores nominados junto a Sandra Leege, representante de la Academia de Cine Europeo.

La sesión proporcionará información sobre el proceso de selección, la importancia del reconocimiento de la Academia de Cine Europeo para los cineastas emergentes y el panorama evolutivo de la producción de cortometrajes en Europa, mientras que los directores compartirán sus perspectivas personales sobre sus trayectorias creativas y las historias detrás de sus obras nominadas.

El sábado 1 de noviembre, a las 16.30 horas, Seminci acogerá una proyección especial de los cinco cortometrajes nominados en el Auditorio FUNDOS Fórum, donde los directores candidatos presentarán al público sus películas, permitiendo a los espectadores que interactúen directamente con las obras y sus creadores.

Los nominados también serán reconocidos durante la gala de clausura de Seminci el 1 de noviembre en el Teatro Calderón.