Sen ensalza en Olleros de Sabero (León) la cultura como "refugio, esperanza y herramienta de convivencia"

OLLEROS DE SABERO (LEÓN), 4 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha subrayado este lunes en Olleros de Sabero, donde ha inaugurado la Semana Cultural, la importancia de la cultura como "refugio, esperanza y herramienta de convivencia"

En su discurso, ha situado la cultura como "instrumento de cohesión social, memoria colectiva y construcción de futuro", en relación con el evento que cumple 40 años y al que se ha referido como cita cultural de "constancia, compromiso y arraigo".

En este sentido, ha recordado que la Semana Cultura de Olleros de Sabero es un proyecto que surgió en un contexto "especialmente difícil", tras el declive de la minería en la cuenca de Sabero, momento en el que la cultura se convirtió en "refugio, respuesta y esperanza" para un territorio.

De este modo, Sen ha puesto en valor la capacidad de esta Semana Cultural para atraer durante décadas a voces relevantes de distintos ámbitos, lo que ha convertido al municipio en un espacio de "diálogo y reflexión".

"Un pueblo pequeño también puede estar en el centro de las grandes conversaciones", ha apostillado al respecto, para subrayar el esfuerzo colectivo que ha permitido mantener viva esta iniciativa a lo largo del tiempo.

El delegado del Gobierno ha resaltado, en este contexto, el papel de Manuel Fresno como "tejedor de comunidad, impulsor cultural y custodio de la esperanza", y le ha agradecido su dedicación durante años para hacer de la cultura un elemento "vertebrador" del valle.

Durante el acto, también ha habido un recuerdo para las personas que contribuyeron a este proyecto y que ya no están, destacando la importancia de la memoria como "elemento fundamental para construir el futuro", tal y como ha indicado la Delegación en un comunicado recogido por Europa Press.

El delegado del Gobierno ha enmarcado esta iniciativa dentro del compromiso del Ejecutivo con la cultura como política pública, defendiendo que "apoyar la cultura es defender la convivencia, la democracia y la dignidad de la gente".

Por último, Sen ha hecho referencia al contexto internacional actual, "marcado por la incertidumbre y la polarización", para reivindicar el valor de "lo auténtico frente a los discursos de odio y la superficialidad". En este sentido, ha defendido que espacios como esta Semana Cultural representan "comunidad, verdad y memoria compartida".