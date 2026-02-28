Sen pone en valor las iniciativas culturales que "revitalizan" localidades rurales que "tienen mucho que aportar"

Nicanor Sen acompañado por Alex Cooper en la visita a el Museo de la Música de Santa Colomba de Somoza (León). - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CYL

LEÓN, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha destacado el Museo de la Música de la localidad leonesa de Santa Colomba de Somoza como una iniciativa que permite "revitalizar" el mundo rural y contribuye a dar a conocer municipios menores que tienen "mucho que aportar y ofrecer".

Lo ha hecho durante su visita a este centro museístico donde ha conocido el trabajo desarrollado por la Fundación Club 45, impulsora del espacio y responsable del Archivo Gráfico de la Era Pop, inaugurado en 2024.

Durante su recorrido, el representante gubernamental ha estado acompañado por el impulsor del proyecto, Alex Cooper, quien ha explicado la evolución del museo y el creciente interés que ha suscitado desde su apertura, según ha informado la Delegación del Gobierno en un comunicado recogido por Europa Press.

El centro se ubica en la antigua Casa de las Maestras y funciona como un espacio de documentación abierto a aficionados, investigadores y periodistas especializados.

Desde su inauguración en junio de 2024, el Museo de la Música ha recibido alrededor de 13.000 visitantes, cifra que aumenta al considerar la participación en actividades paralelas organizadas por la Fundación.

Este "interés constante", ha remarcado el delegado, consolida al museo como un "foco cultural clave" en la Maragatería, una zona de reto demográfico que comienza a posicionarse como "referencia" para los amantes de la música y de la cultura pop.

El museo alberga una exposición permanente de memorabilia pop recopilada durante décadas por Alex Cooper y el recorrido se organiza en tres áreas diferenciadas: la Sala British Beat, la Sala Europa y la Sala de las Curiosidades.

En ellas se exhiben discos, revistas, postales, fotografías promocionales y objetos vinculados a la cultura popular de distintas épocas.

FUNDACIÓN CLUB 45

La Fundación Club 45 impulsa una programación estable que ha contribuido decisivamente al crecimiento del proyecto. Entre sus ciclos destacan 'La Discoteca de...', 'De la Mano de...' y el laboratorio de cultura pop MONDO LAB 45, desarrollado en colaboración con la revista Mondosonoro.

Entre sus próximos eventos se encuentran 'Fin de semana de CHICAS, CHICAS CHICAS' con la presencia de artistas musicales, dj's y otras escritoras y creadoras plásticas para el 18 y 19 de abril.

Por su parte, los fines de semana estarán dedicados a la Feria de la Miel de Filiel, Cursos universitarios y otros actos completan la agenda de la Fundación Club 45.

Este laboratorio ha contado con la presencia de grupos como Los Fresones Rebeldes, Micky y los Colosos del Ritmo, Yawners o Garbayo, además de figuras destacadas del periodismo y la música, entre ellas Jesús Ordovás, Fernando Navarro, José Ramón Pardo, Edi Clavo o Fernando Márquez 'El Zurdo'.