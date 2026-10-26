Senado de Progreso une a PSOE y Frente Amplio en León para impulsar más derechos, igualdad y oportunidades

El PSOE de León ha registrado ante la Junta Electoral Provincial la candidatura al Senado por León para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. - PSOE

LEÓN, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La coalición electoral Senado de Progreso, formada por PSOE y Frente Amplio (IU y Movimiento Sumar) ha registrado oficialmente ante la Junta Electoral Provincial la candidatura al Senado por León para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, bajo una apuesta por aunar fuerzas progresistas y trabajar por una mayoría que permita impulsar un país con más derechos, más igualdad y más oportunidades.

En el marco de este acuerdo el PSOE de León ha cedido a Frente Amplio el segundo puesto de la lista al Senado, que finalmente ocupa Laura Fernández Bermejo, con la voluntad de cooperación entre fuerzas progresistas para concurrir a la cita electoral con un proyecto compartido. La coalición Senado de Progreso sitúa de esta manera en el centro de su propuesta la defensa de los intereses de las personas y la construcción de un futuro mejor, según ha destacado el PSOE en un comunicado recogido por Europa Press.

"Estas elecciones nos sitúan ante dos modelos: avanzar en derechos, fortalecer los servicios públicos y proteger a la gente, o dar pasos atrás con las políticas de recortes que representan el PP y Vox", ha señalado el secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón.

Además, Cendón ha reivindicado el proyecto liderado por Pedro Sánchez y la necesidad de seguir con el refuerzo de la Seguridad Social, las pensiones, los derechos laborales y el Estado del bienestar. "No podemos dar por conquistados derechos que han costado años de lucha. Hay que protegerlos y ampliarlos, porque detrás de cada avance social hay miles de personas y familias que viven mejor", ha sostenido.

Por su parte, el cabeza de lista al Senado, Salvador Vidal, ha defendido la importancia de contar con una Cámara Alta que contribuya al progreso del país, proteja los avances sociales y trabaje por una sociedad más justa e igualitaria. "Apostamos por la política útil, la convivencia y la garantía de derechos, con especial atención a las necesidades de los territorios y de las personas", ha insistido.

Con este objetivo el PSOE de León afronta la campaña desde la unidad y el trabajo conjunto, con la voluntad de trasladar a cada rincón de la provincia el proyecto de Senado de Progreso y la importancia de sumar fuerzas para construir un país "con más oportunidades, cohesión social y futuro".

"FRENTE A LOS RECORTES DE PP Y VOX"

El PSOE de León ha defendido que el Senado debe desempeñar un papel activo en la protección de los derechos sociales, la igualdad y los servicios públicos "frente a los recortes de PP y Vox". "Frente a quienes plantean recortes y cuestionan derechos, necesitamos una mayoría que defienda las pensiones dignas, los salarios, la sanidad y la educación públicas y la igualdad", ha declarado Cendón.

En este sentido, ha señalado que la política tiene que servir para resolver los problemas de la gente, no para "poner en riesgo las conquistas que garantizan una vida más digna". El líder socialista ha subrayado que la colaboración entre el PSOE y Frente Amplio permite concurrir con un objetivo compartido: defender los intereses de la ciudadanía y seguir con la construcción de un país con más oportunidades.

"EL FUTURO QUE LEÓN MERECE"

"La unidad progresista es fundamental para que los avances lleguen a todas las personas y a todos los territorios. Queremos un Senado que contribuya a mejorar la vida de la gente y a construir el futuro que León merece", ha añadido.

Al registro de la candidatura a la Cámara Alta han asistido, además de los cabezas de lista al Congreso y al Senado, el integrante de la lista al Congreso Manuel Mesa; los representantes del PSOE de León ante la Junta Electoral, José Pellitero y Katia Badeso; el integrante de la lista al Senado y coordinador de IU en León, Sergio Carro y Rubén Estévez, secretario de Organización de IU en León.

De esta forma, la candidatura de Senado de Progreso al Senado por León está integrada por Salvador Vidal Varela al frente, con María Begoña Bermúdez Riera y Ángel Rodríguez Liébana como suplentes; Laura Fernández Bermejo en el número dos, con Sergio Carro Fernández y María Aurora Panizo Luengo de suplentes y Manuel Alfonso González en el número tres con Silvia María Cao Fornís y Gabriel Folgado Álvarez como suplentes.