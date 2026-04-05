Archivo - Imagen de archivo de la factoría de Renault en Valladolid. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El servicio de autobuses para la plantilla de Renault en Valladolid se restablecerá este lunes, 6 de abril, tras haberse firmado una prórroga con la empresa que ofrece este transporte colectivo, según han informado a Europa Press varios sindicatos.

UGT Renault ha asegurado que a partir de este lunes el servicio de autobuses para los trabajadores se prestará con "total normalidad", como han podido saber tras varias reuniones con la dirección de Renault.

Por su parte, CGT Renault ha precisado que el servicio se realizará durante el mes de abril tras haber firmado la empresa una prórroga de un mes con La Regional, entidad concesionaria de este servicio de transporte colectivo.

El servicio de transporte para los trabajadores se interrumpió el pasado 1 de abril al expirar el contrato entre Renault y La Regional, una situación ante la que los sindicatos reclamaron la restitución "urgente".

En concreto, CSIF lamentó que se hubiese interrumpido el servicio "sin previo aviso", lo que dejaba a "cientos de trabajadores sin transporte" y generaba un "grave perjuicio a la plantilla". Por ello, exigió "responsabilidades y la restitución", así como advirtió de "medidas legales y sindicales" de no reponerse los autobuses para este lunes.