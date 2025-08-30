El servicio de bicicletas Biki estrena estación temporal para la asistencia al estadio José Zorrilla de Valladolid - AYUNTAMIENTO

VALLADOLID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Como apoyo a los aficionados del Real Valladolid Club de Fútbol, Auvasa, además de las líneas especiales de autobuses para facilitar la asistencia a los encuentros de liga, ha mejorado la estación de bicicleta pública Biki que se instalaba en la cercanía de las dársenas del estadio José Zorrilla.

La nueva estación cuenta con un espacio acotado y portátil, con una clara visualización de la identificación de BIKI y también con una entrada porticada y un espacio de control de accesos.

La estación cuenta con 100 bicicletas para garantizar la vuelta a los barrios, según ha informado el Ayuntamiento a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Precisamente, en el encuentro de este domingo un total de 80 personas han preferido utilizar el servicio de la bicicleta pública para desplazarse y volver a sus barrios después del encuentro.

Con esta puesta en servicio de la estación renovada, el Consistorio espera un incremento del uso de la bicicleta para la asistencia a los partidos de la liga de fútbol en el José Zorrilla.

La estación temporal es una de las acciones que se ponen en marcha en septiembre para incrementar el número de personas que utilizan BIKI, con el objetivo de alcanzar las 12.000 personas adscritas al sistema.