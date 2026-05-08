El servicio de comida a domicilio de la Diputación de Valladolid llega a 448 personas con un presupuesto de 3,8 millones

El diputado Alfonso Romo visita las instalaciones de la empresa encargada de elaborar el servicio de comida a domicilio que presta la institución provincial - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El servicio de comida a domicilio que presta la Diputación de Valladolid llega a 448 personas de la provincia y cuenta con un presupuesto de 3,8 millones de euros para el periodo 2025-2027.

El diputado de Familia e Igualdad, Acción Social y Centros Asistenciales, Alfonso Romo, ha visitado las instalaciones de la empresa encargada de elaborar este servicio de comida destinado a personas dependientes y con limitaciones para desarrollar de forma autónoma las actividades básicas relacionadas con la alimentación.

Durante la visita, ha conocido el proceso de elaboración, conservación y distribución de los menús que diariamente llegan a centenares de hogares de la provincia, así como el funcionamiento del sistema de catering en línea fría, que "garantiza la calidad, seguridad alimentaria y correcta conservación de los alimentos hasta el momento de su consumo".

El diputado ha definido este servicio como una de las "joyas de la corona" de la Diputación de Valladolid y ha destacado la importancia de este servicio básico y esencial que garantiza la permanencia de las personas mayores y dependientes en sus hogares y en sus pueblos, lo que contribuye además a mantener población en el medio rural y a mejorar la calidad de vida de quienes más apoyo necesitan.

Asimismo, el servicio ayuda a paliar situaciones derivadas de la falta de comercios de alimentación en algunos municipios pequeños o de las dificultades de movilidad que presentan muchas personas con altos grados de dependencia o escaso apoyo familiar, de forma que se asegura una necesidad básica como es la alimentación diaria los 365 días del año.

En este sentido, el diputado ha señalado que la institución provincial ha puesto todos los recursos necesarios para mantener y ampliar este servicio que cuenta con un presupuesto de 3,8 millones de euros para el periodo 2025-2027, ya que el número de usuarios cada vez es mayor y las necesidades aumentan, por lo que la institución "va a continuar con el fomento de este servicio".

SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO

El Servicio de Comida a Domicilio forma parte del Servicio de Ayuda a Domicilio de la Diputación de Valladolid, una prestación integrada en el sistema público de Servicios Sociales de Castilla y León destinada a favorecer la autonomía personal, prevenir situaciones de deterioro y facilitar que las personas permanezcan en su entorno habitual de vida.

Actualmente, el Servicio de Ayuda a Domicilio atiende a 2.138 personas en la provincia, mientras que el servicio específico de comida a domicilio llega a 448 usuarios, de los cuales 322 reciben ambas prestaciones de forma simultánea.

El servicio está dirigido a personas residentes en municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia de Valladolid que se encuentren en situación de dependencia y necesiten apoyo para la realización de actividades básicas de la vida diaria.

Además, cabe destacar que el servicio de comida a domicilio llega a todas y cada una de las localidades en las que exista una persona usuaria que lo necesite, independientemente de su tamaño o localización.

La tramitación de las solicitudes se realiza a través de los Centros de Acción Social (CEAS), donde se valora la situación de dependencia y se canaliza posteriormente la prestación desde la institución provincial.

La modalidad de comida a domicilio consiste en el reparto de comida y cena en frío, preparada para su conservación en frigorífico y posterior calentamiento antes de su consumo.

Las personas usuarias pueden elegir entre distintas modalidades de menú adaptadas a sus necesidades, incluyendo dietas específicas elaboradas por nutricionistas acreditados, como menús triturados, hiposódicos o astringentes.

Los menús están diseñados para proporcionar una alimentación completa, equilibrada y variada, adaptada tanto a las necesidades nutricionales como a los gustos y hábitos de las personas usuarias, incorporando además productos de temporada y recetas vinculadas a la gastronomía local.

El sistema contempla un reparto mínimo de tres veces por semana en todos los municipios de la provincia, independientemente de su tamaño o ubicación, garantizando así la igualdad de acceso al servicio pese a la dispersión geográfica del territorio provincial.

Asimismo, el servicio incluye medidas especiales para situaciones excepcionales, menús festivos en fechas señaladas y protocolos específicos que aseguran las máximas condiciones de higiene y seguridad alimentaria durante todo el proceso de elaboración y distribución.

El objetivo de este servicio es conseguir una mejora significativa en la calidad de vida de las personas usuarias, al facilitar una alimentación adecuada y segura, prevenir riesgos domésticos asociados a la preparación de comidas y reducir el esfuerzo físico y cognitivo que implican tareas como la compra, la cocina o la planificación alimentaria.