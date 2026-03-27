Sesenta cofrades portarán a 'Jesús, Luz y Vida' este Sábado de Pasión para recordar a los que ya no están

ZAMORA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La procesión de 'Jesús, Luz y Vida' saldrá este Sábado de Pasión desde la catedral de Zamora para recordar a quienes ya no están y a quienes hicieron posible una Semana Santa que está catalogada de Interés Turístico Internacional.

Esta imagen, de gran tamaño y obra del escultor zamorano Hipólito Pérez Calvo yque representa a Jesús que implora a su Padre, es cargada portada a hombros por sesenta cofrades que siguen el ritmo que marcan los tambores. Este es el único paso que sale en procesión con estas características en Zamora.

Hermandad Penitencial de Nuestro Señor Jesús, Luz y Vida A las 20:00 horas comenzará el desfile procesional del convento del Tránsito, para proseguir por rúa de los Francos, plaza de Viriato (solo paso), plaza de Claudio Moyano, calle Eduardo Barrón, plaza de San Cipriano, cuesta de San Cipriano, plaza de Santa Lucía, calle Puente, puente de Piedra (cruzándolo), calle Cabañales, rotonda del Cementerio, para entrar en el aparcamiento del Cementerio San Atilano, donde tendrá lugar el acto de recuerdo por todos los fallecidos.

Una vez finalizado el acto, el desfile regresa por rotonda del Cementerio, calle Cabañales, puente de Piedra (cruzándolo), calle Puente, plaza de Santa Lucía, calle de los Herreros, calle Alfonso XII, calle Ramos Carrión, plaza de Viriato (sin dar vuelta), calle de Barandales y plaza de Santa María la Nueva, donde se dará por finalizado el recorrido procesion

Los cofrades de esta hermandad zamorana visten túnica y capucha monacal blanca y portan un artesano farol eléctrico entre sus brazos y llevan colgado un escapulario con el emblema de la Cofradía y el lema Es la luz que ilumina a todos los hombres'.