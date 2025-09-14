Sexy Zebras triunfan en Segovia y afrontan el futuro con la ilusión de "hacer canciones como cuando tenían 15 años"

La banda reclama a las plataformas de venta de entradas que mejoren la experiencia de compra ante el auge de los grandes conciertos
SEGOVIA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -
La banda madrileña Sexy Zebras, integrada por Gabriel Montes como voz principal, José Luna a la guitarra y Jesús Luna en la batería, fueron los protagonistas este sábado del Vibra Mahou Fest celebrado en Segovia, dentro de una ruta que les llevará a pisar muchas ciudades españolas hasta finales de 2026.
La banda ha compartido cartel por primera vez en el Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial de Segovia con Marlena, Hens, Ultraligera, Anabel Lee y Fuzz by DJ Nano, entre otro grupos; en un festival creado por la plataforma de música de Mahou Cinco Estrellas, que ya ha pasado este año por Valladolid, León y Gijón.
En una entrevista concedida a Europa Press, Sexy Zebras asegura que la ilusión por crear nuevas canciones sigue siendo el motor de su carrera. "Lo que nos mueve realmente siempre es la ilusión de ser capaces de hacer una canción que nos sorprenda y que nos guste. Eso sigue moviéndonos como cuando teníamos 15 años", señala Gabriel.
UN CAMINO DESDE ABAJO
La banda, que ha visto crecer su público en los últimos años, asegura que vive este momento con serenidad. "Con naturalidad, surfeando la ola, dejando a las personas que disfruten tanto como lo estamos haciendo nosotros y sin darnos demasiada importancia, porque solo hemos hecho canciones y la peña solo está bailando. Pero con bastante alegría", explica el vocalista principal.
"Alegría y naturalidad. Llevamos mucho tiempo tocando y sentimos que el crecimiento ha sido muy orgánico, pero de pronto sí como que en los últimos años sí que ha habido momentos en los que nos hemos sorprendido", coincide el guitarrista del grupo.
Los músicos recuerdan que su trayectoria ha estado marcada por los pequeños aforos. "Nosotros el primer disco lo sacamos en 2013 y llevábamos 80% de nuestra carrera tocando para salas de menos de 100 personas. Y hemos hecho muchos récords de tocar para una persona, para dos", comenta Gabriel.
"Yo creo que ha sido como tenía que ser y gracias a eso ahora mismo esto es un regalo. Estamos tranquilos, lo que dure, que dure y ya está", añade José.
"AHORA SOMOS POP ROCK Y DENTRO DE NADA SOLO POP"
Preguntados por su estilo, Gabriel bromea que han pasado de ser punk rock a rock pop, "y dentro de nada solo seremos pop". "El manager el otro día dijo, tenéis que asumirlo, ya sois pop rock. Bueno, no. Cada vez somos más pollas viejas", interviene Jesús.
A pesar de los cambios en las etiquetas, la dinámica de la banda sigue siendo la misma. "Yo literalmente siento mucho como que la actividad de la banda sigue siendo la misma de siempre. Nosotros ensayamos en los mismos locales y volvemos a subirnos en escenarios. Lo único que cambia es que hay más gente delante", comenta José.
Gabriel coincide: "Somos muy amigos desde hace mucho tiempo, pero es que yo sigo viéndole las mismas gilipolleces a José cuando tenía 15 años. Y estoy convencido que la mí también. Me refiero que somos más mayores, estamos siguiendo patrones muy parecidos a cuando nos escuchaba muy poca gente".
EL POGO COMO SEÑA DE IDENTIDAD
Sexy Zebras se ha caracterizado por la energía de sus directos y por fomentar los pogos en sus conciertos, que describen como "un sentimiento de alegría, liberación y desinhibición.
"Creo que la gente va a los sitios y siempre tiene un termómetro de ver hasta dónde puedo llegar aquí o cómo me tengo que comportar. Si ya en el escenario nosotros mismos nos permitimos lo que sea, el público enseguida lo entiende y hace un poco lo mismo, que al final es expresarse ahí", esgrime el baterista.
Durante la entrevista, la banda también ha reflexionado sobre el aumento de la demanda de entradas para grandes eventos. "El arte de repente está pidiendo paso y la peña está yendo más a los bolos y a los festivales porque el arte está tirando de ese carro. Y ahora, que se pongan las pilas las plataformas de entradas y adapten la experiencia de compra a lo que está pidiendo el arte. Porque si la peña está queriendo ir a puto full a ver a Radiohead, entonces mejora tu plataforma y haz una experiencia de compra mucho mejor", expresa Gabriel.
POLARIZACIÓN POLÍTICA
El grupo también se ha referido a los comentarios sobre la equidistancia política en torno a una de sus últimas canciones, 'Bravo'. "Creo que si levanta ampollas porque efectivamente no está alimentando más la polarización. Y te digo, es una canción que podrían cantar los cantajuegos, es una canción infantil. Si alguien se siente ofendido por algo así tan ridículo, que vaya a la guardería", afirma Gabriel.
"Es que cada uno entiende lo que lleva dentro y eso es muy importante. O sea, tú puedes estar cantando una canción de amor y uno está imaginándose con su piba, con su pibe, con su perro, con su lo que sea. Y en ese sentido, simplemente escuchas una serie de palabras que un poco atañen a la política", apostilla Jesús.
Por último, la banda ha adelantado que tiene todo contratado hasta finales de 2026 y que tocarán en ciudades "un poco locas", entre las que citó a Pamplona y Córdoba, además de pasar por el Movistar Arena de Madrid en enero.
El otro gran objetivo es seguir haciendo un montón de canciones. "Cuando nos juntamos, a veces empiezan a salir ideas que te hacen sonreír. Y otra vez te crea un poco esa adrenalina y esa expectativa. Y ese meterte en el barro, y eso es muy guay", concluye José Luna.