Sideral, Avalon y Elástica, ganadores del nuevo Premio La Meseta Distribución 2025

VALLADOLID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El jurado de la primera edición del Premio La Meseta Distribución ha reconocido a 'La cronología del agua' (Sideral), 'La buena hija' (Avalon) y 'El amor que permanece' (Elástica) como las mejores campañas de promoción de estreno de películas de cine de autor.

El jurado ha estado compuesto por la directora del Grado de Cine y Ficción Audiovisual de la Universidad Camilo José Cela, Piluca Baquero; el periodista cinematográfico Gregorio Belinchón, y el presidente de Spain Film Commission, Juan Manuel Guimeráns, quiens han dado a conocer este viernes los ganadores de esta primera edición.

La vieconsejera de Acción Cultural de la Junta, Mar Sancho, ha entregado los premios durante la clausura del quinto Mercado de Cine Independiente MERCI Valladolid, celebrado en el marco de la 70 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci).

El primer premio, dotado con 10.000 euros, ha reconocido La cronología del agua, de Kristen Stewart, de la distribuidora Sideral, por presentar una propuesta de campaña "sólida, equilibrada e innovadora, que demuestra una comprensión integral de los criterios de valoración".

El jurado ha destacado "la claridad de su estrategia de comunicación, la viabilidad de su desarrollo y la precisión con la que define su público objetivo, evidenciando una visión profesional y coherente con su potencial cinematográfico".

Los otros dos premios, con una dotación de 5.000 euros cada uno, los ha recibido La buena hija, de Júlia de Paz, trabajo presentado por Avalon y MadAvenue, y El amor que permanece, película de Hlynur Pálmason distribuida en España por Elástica, que ha trabajado en la campaña con la agencia Revolutionary.

El premio a la campaña de Avalon reconoce que pone en valor la obra original y demuestra una notable capacidad de análisis crítico. Según el jurado, "el equipo ha sabido detectar las debilidades potenciales de la película y convertirlas en fortalezas, construyendo una propuesta comunicativa que refuerza y amplifica las virtudes de una obra ya sólida, con inteligencia estratégica y sensibilidad cinematográfica".

Por su parte, el galardón concedido a la campaña de Elástica "pone en valor los aciertos de un cine de autor europeo, reconociendo su coherencia estética y emocional". El jurado ha destacado "su capacidad para conectar con la tradición del cine premiado en festivales, aportando una mirada respetuosa y eficaz en la difusión de su propuesta".

Los miembros del jurado también han querido dejar constancia, mediante la concesión de una mención especial, la calidad de la campaña presentada por Beta Fiction para Rondallas, de Daniel Sánchez Arévalo, "por ser la propuesta más original en su planteamiento de promoción y por reflejar un notable aprendizaje a partir de las asesorías del programa".

Según el acta, "su campaña conjuga con acierto todos los elementos de la película para acercarla al público de forma creativa y honesta, evidenciando un proceso de desarrollo enriquecedor y coherente".