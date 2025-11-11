Siete bodegas participarán este sábado en la IV Feria del Vino de Soria

Cartel de la Feria del Vino de Soria. - DIPUTACIÓN DE SORIA

SORIA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Soria organiza este próximo fin de semana la cuarta edición de la Feria del Vino, una cita ya consolidada que busca potenciar el turismo gastronómico en la provincia y promocionar el trabajo de las bodegas sorianas de la Ribera del Duero.

En esta edición, en la que participan siete bodegas, la feria incorpora de nuevo un marcado carácter solidario al destinar la recaudación obtenida a la protectora de animales Redención Soria.

La Diputación estima recaudar alrededor de 4.000 euros de forma directa, que serán destinados íntegramente a esta entidad dedicada al rescate, protección y cuidado de animales en la provincia.

Además, algunas bodegas han mostrado su intención de donar de forma voluntaria para reforzar el espíritu colaborativo del evento, que en 2024 destinó la recaudación a los afectados por la Dana en Valencia.

El presidente de la Diputación provincial, Benito Serrano, ha presentado esta cuarta edición y ha subrayado la importancia de dar visibilidad al trabajo que se produce en la Comarca de la Ribera.

Serrano considera que "la capital es el escenario idóneo para celebrar esta feria, porque es donde mayor concentración de público se consigue".

La cuarta edición contará con la participación de bodegas sorianas del entorno Ribera del Duero, que dispondrán de caseta propia para la degustación de sus vinos y donde atenderá el propio personal de las empresas para ofrecer información técnica o recomendaciones así como acercar al público el trabajo enológico de la provincia. En concreto, participarán Hispano Bodega, Bodega Vildé, Castillejo de Robledo, Rudeles, Valdefradas, Quinta Vendimia y Terraesteban.

NOVEDADES

Esta edición incorpora novedades orientadas a dinamizar la experiencia del visitante con pañuelos conmemorativos por la compra de cinco tickets como símbolo distintivo de la feria y chapas personalizadas con diseños relacionados con el vino y la provincia.

Otras novedades serán un 'photocall' oficial para animar a la participación y difusión en redes sociales, nuevos tiques gastronómicos de 50 céntimos y un euro que complementan los de copas implantados el pasado año, dos puntos de venta adicionales y precio máximo de 4,50 euros por consumición.

La feria se desarrollará desde las 12.30 en la Plaza Mariano Granados de Soria, con una disposición organizada para favorecer la movilidad del público con casetas de bodegas distribuidas de manera lineal para facilitar el recorrido de degustación, zona gastronómica con espacio propio para el Torrezno del Café Chicago, puesto de quesos de Oncala y también espacio propio para las croquetas de Somera Infraestructuras.

Las copas y los aperitivos Añavieja se podrán adquirir en la caseta de los tickets. Asimismo, se habilitará el área del 'photocall' y carros temáticos, para dinamizar la participación y zona de mesas, integradas en el recorrido para ampliar las opciones de consumo. Toda esta distribución busca evitar aglomeraciones.