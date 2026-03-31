Silencio y oración en el Vía Crucís y la procesión de Las Llagas este Miércoles Santo en Medina del Campo

MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID), 1 (EUROPA PRESS)

El silencio y la oración llenarán las calles de la localidad vallisoletana de Medina del Campo en el Vía Crucis Popular y en la procesión de 'las Llagas de Cristo' que se celebrarán este Miércoles Santo.

Tras la eucaristía en la iglesia de Santo Tomás, a las 19.30 horas partirá la procesión de 'Las llagas de Cristo' de la Cofradía del Calvario y que discurrirá por plaza Santo Tomás, calle Valladolid, Constitución, y Alegría para regresar al punto de partida.

Los medinenses acompañarán al 'Santísimo Cristo Crucificado', de Francisco de Rincón, del sigl XVI, en un ambiente de "oración y silencio" tan sólo interrumpido por el sonido de las cornetas y tambores que marcarán el paso del Cristo, portado a hombros.

A las 22.30 horas será el turno del Vía Crucis Popular, que partirá de la iglesia de San Miguel Arcángel con el paso 'Cristo del Vía Crucis', anónimo del siglo XVI y recorrerá calle Padilla, plaza Mayor de la Hispanidad y regreso al punto de partida.

A lo largo del recorrido estarán marcadas las XIV Estaciones del Vía Crucis y en cada estación se realiza una parada y una meditación