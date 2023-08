Simant Dúo + Cristian Rodríguez + Cuarteto de Cuerda Valencia actuarán el 5 en los Jardines de Santo Domingo de la Cruz

SALAMANCA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Este sábado está programado en Salamanca un concierto de Simant Dúo, en colaboración con Cristian Rodríguez y Cuarteto de Cuerda Valencia que tendrá lugar a las 22.30 horas en los Jardines de Santo Domingo de la Cruz.

Según han informado fuentes municipales, 'Skyward Tour' es el nuevo espectáculo de Simant Dúo (Antonio Morant y Rubén Simeó) en el que a la alianza del piano y la trompeta de este duo se unen Cristian Rodríguez a la percusión y el Cuarteto de Cuerda Valencia.

"Con un formato novedoso, que llevará a cabo sublimes y virtuosas interpretaciones de arreglos de grandes éxitos internacionales de la música pop, rock o melódica, Skyward Tour será un viaje musical emocionante", han asegurado las mismas fuentes.

Desde el Ayuntamiento de Salamanca han destacado títulos como Black or white (Michael Jackson), Don't stop me now (Queen), Like a prayer (Madonna), The winner takes it all (Abba), September (Earth wind & fire), The final countdown (Europe), Hero (Mariah Carey), Bad habits (Ed Sheeran), Clocks (Coldplay) o My way (Frank Sinatra).

"Se trata de una colección de homenajes a grandes temas desde la década de los 70 hasta hoy, versiones donde las melodías originales han sido reinventadas en distintos contextos y estilos", han resumido.

La entrada será gratuita hasta completar el aforo.