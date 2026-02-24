Archivo - La Sinfónica de CyL, dirigida por Arturo Tamayo, protagoniza la cita sinfónica de las Jornadas de Música Contemporánea. - OSCYL - Archivo

El concierto tendrá lugar este sábado, 28 de febrero, a las 20.00 horas en el Conservatorio Profesional de Música de Segovia SEGOVIA 24 Feb.

La XXXIII edición de las Jornadas de Música Contemporánea de Segovia alcanza uno de sus momentos centrales con la actuación de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León (OSCyL), que ofrecerá un concierto este sábado, 28 de febrero, a las 20.00 horas en el Auditorio del Conservatorio Profesional de Música de la capital segoviana.

Bajo la dirección de Arturo Tamayo, una de las figuras españolas más relevantes de la dirección orquestal europea y Premio Nacional de Música, la OSCyL propone un programa que recorre algunos de los grandes nombres del siglo XX y XXI.

Reconocido internacionalmente por su compromiso con la creación contemporánea y su estrecha colaboración con compositores como Pierre Boulez, Iannis Xenakis o Luigi Nono, Tamayo aportará su profunda experiencia en el repertorio moderno a una cita especialmente significativa dentro del ciclo.

El concierto incluye obras de Béla Bartók, Pierre Boulez, Arthur Honegger y Witold Lutoslawski, junto a una partitura de Francisco Coll, compositor residente de la OSCyL en la temporada 2025-2026. La obra de Boulez, concebida para flauta solista, contará con la participación de Ignacio de Nicolás, flauta solista de la propia orquesta, que asumirá este papel destacado dentro del programa.

Con esta propuesta, la formación ofrece un recorrido por distintas formas de entender la modernidad musical, desde la fuerza expresiva de Bartók hasta la sofisticación tímbrica de Boulez o la riqueza estructural de Lutoslawski, subrayando además su compromiso con la creación actual a través de la figura de Coll.

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León, proyecto de la Junta con sede en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid, es hoy una de las instituciones sinfónicas más prestigiosas del panorama español. Su intensa actividad artística, su presencia habitual en las principales salas nacionales e internacionales y su firme compromiso educativo la consolidan como un referente cultural dentro y fuera de la Comunidad.

UNA SEMANA DEDICADA TAMBIÉN A LA FORMACIÓN

La última semana de febrero estará marcada asimismo por la vertiente pedagógica de las Jornadas. Los días 25, 26 y 27 de febrero, un total de 564 escolares de distintos centros educativos de Segovia participarán en los talleres y conciertos didácticos 'Contactando con la música contemporánea', que se desarrollarán en la Sala Ex.Presa y la Sala Julio Michel de La Cárcel_Segovia Centro de Creación.

La actividad estará a cargo de la compañía Ukelelé Ukelelá!, formada por Violant Olivares y Eduardo Hernández, impulsores del proyecto '¡Ukeleles en la escuela!', referente en educación musical participativa e inclusiva.

A través de propuestas adaptadas a Educación Infantil, Primaria y 1º de Secundaria, el alumnado se acercará a la música de los siglos XX y XXI desde la experimentación, el juego y la creación colectiva. Con esta programación, que combina la presencia de una de las principales orquestas del país con una intensa actividad pedagógica dirigida a centros educativos, las XXXIII Jornadas de Música Contemporánea de Segovia continúan consolidándose como un espacio de encuentro entre creación, interpretación y formación de públicos.

Las Jornadas de Música Contemporánea de Segovia, promovidas desde su origen por el Ayuntamiento de Segovia, a través de su Concejalía de Cultura, están coproducidas por el Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM) y la Fundación Don Juan de Borbón, e integradas en los Circuitos del CNDM, que vertebran la actividad musical a lo largo de toda la geografía española.