La sinfónica de CyL ofrece el viernes el concierto 'Música de cine' con motivo de las fiestas de Valladolid

La Sinfónica de CyL ofrecerá un Concierto Extraordinario 'Música de Cine' con motivo de las fiestas de Valladolid. - OSCYL

VALLADOLID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León arranca la temporada con un concierto extraordinario en el Centro Cultural Miguel Delibes, el viernes 5 de septiembre a las 19:30 horas, enmarcado dentro de la programación de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo, de Valladolid.

Bajo el título de 'Música de Cine', el repertorio a interpretar por la OSCyL incluye bandas sonoras de películas míticas como 'Casablanca' de Max Steiner, 'Cinema Paradiso' de Ennio Morricone, 'Doctor Zhivago' de Maurice Jarre, 'La terminal' de John Williams, 'Matar a un ruiseñor' de Elmer Bernstein, 'The lost world: Jurassic Park' de John Williams o 'Mulán' de Jerry Goldsmith, entre otras históricas películas.

Las entradas para el concierto están disponibles a través de la taquilla del Centro Cultural Miguel Delibes y online en la página web, con un precio único de 15 euro.

Dirigiendo a la OSCyL en el escenario del Centro Cultural Miguel Delibes estará Néstor Bayona, director residente de la Orquesta Sinfónica Nacional de la Radio Polaca desde 2023 tras haber sido director asistente de la orquesta. Anteriormente, fue director asistente durante dos temporadas en la Ópera de Marsella. Recientemente, ha dirigido a la OSCyL en el programa de verano 'Plazas Sinfónicas' por diferentes ciudades de la Comunidad. Con una carrera de más de una década, Néstor Bayona, director de orquesta español residente en Berlín y Barcelona, ha obtenido el reconocimiento de orquestas y teatros de ópera internacionales.

Los compromisos recientes y futuros de Néstor Bayona incluyen la colaboración con la Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Polonia (NOSPR), Orquesta de la Radio Televisión Española, Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias en el Festival de Música Española de León, Oviedo Filarmonía, Orquesta de Extremadura, El Barberillo de Lavapiés con la Filharmonia Krakowska, Transylvania State Philharmonic Orchestra, Filharmonia Sudecka, La Joven Orquesta Nacional de España, Orquestra Simfònica del Vallès, Orquesta de la Comunidad de Madrid, Orchestre Philharmonique de Marseille, Bochumer Symphoniker, Orquesta de Castilla y León y debutó en la Berliner Philharmoniker con la Deutsche Skandinavische Jugend-Philharmonie.