Archivo - La Sinfónica de CyL participa este fin de semana en el Festival 'Musika-Música' de Bilbao. - ORQUESTA SINFÓNICA DE CASTILLA Y LEÓN - Archivo

VALLADOLID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León será una de las formaciones invitadas a participar en el 25 aniversario del Festival 'Musika-Música' que se celebrará durante este fin de semana, del viernes 6 al domingo 8 de marzo, en Bilbao.

El Festival 'Musika-Música' está organizado por el Ayuntamiento de Bilbao y acogerá más de 60 actuaciones durante tres días en el Teatro Arriaga y diferentes espacios del Palacio Euskalduna, en un programa que recoge las obras interpretadas durante los 25 años de historia del festival.

La OSCyL, que asiste al Festival por quinto año consecutivo, contará con una doble participación en el festival vasco, con sesiones el sábado y el domingo en el Auditorio del Palacio Euskalduna. El sábado 7 de marzo, a las 18.30 horas, la OSCyL, dirigida por el director asociado Vasily Petrenko, junto al clarinetista Pablo Barragán, ofrecerá un programa compuesto por Concierto para clarinete y orquesta en la mayor, K622 de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) y Francesca da Rimini, op. 32 de Piotr Ilich Chaikovski (1840-1893).

Al día siguiente, domingo 8 de marzo, a las 13.45 horas, la Sinfónica de Castilla y León junto a su director asociado Vasily Petrenko ofrecerán un concierto donde interpretará la Sinfonía n.º 5, op 100 de Sergei Prokofiev (1891 - 1953). Las entradas para ambos conciertos, al precio de 15 euros cada uno, pueden conseguirse a través de la página web: https://musika-musica.bilbao.eus/

El clarinetista Pablo Barragán es reconocido por su sonido refinado, combinado con una gran destreza técnica, y carisma escénico. Esta capacidad técnica ha sido avalada por varios premios entre los que se encuentra el Prix Crédit Suisse Jeunes Solistes en 2013, entre otros concursos.

Pablo Barragán ha trabajado con orquestas como la Bruckner Orchester Linz (BOL), la Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC), la Symphoniker Hamburg, la Orquesta Sinfónica de RTVE y la Slovenská filharmónia. Además, Pablo Barragaán ha trabajado con reconocidos directores como Anja Bihlmaier, Thomas Dausgaard, Daniel Raiskin y Zsolt Hamar.