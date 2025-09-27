Un sistema modular para bicicletas, un robot explorador y un altavoz ganan el concurso de prototipos de la ULE

LEÓN 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un sistema modular para bicicletas, un robot explorador y un altavoz han ganado este sábado, 27 de septiembre, la V Exposición-Concurso de Prototipos que se ha celebrado en el hall de la Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial de la Universidad de León (ULE).

El primer premio en la categoría de Proyecto Tecnológico fue otorgado a Óscar Mayo Marbán (estudiante de 4º del Grado en Ingeniería Mecánica), integrante del equipo León Cycle, por su prototipo de accesorio modular para almacenamiento integrado en bicicletas, un sistema que se integra en la tija del sillín, fabricado en impresión 3D con un mecanismo plegable con bisagras optimizadas y ganchos de sujeción que aseguran el cierre.

Este proyecto cuenta con un diseño modular que permite transportar objetos de forma estable, incorporar accesorios y adaptarse a diferentes modelos de bicicleta, según ha informado la ULE en un comunicado recogido por Europa Press.

Por otro lado, el Primer Premio en la categoría de Proyecto Software ha recaido en Edgar Alcoba Casado (estudiante de 4º del Grado en Ingeniería Informática), creador de BoxCrawle, un robot móvil de exteriores que ha sido diseñado y construido íntegramente para explorar entornos y realizar mapeado mediante técnicas de Simultaneous Localization and Mapping (SLAM).

Asimismo, el Premio FELE (Federación Leonesa de Empresarios) ha sido concedido a María Núñez García (estudiante de 4º del Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática), integrante del equipo Ferrosonido, por un altavoz de ferrofluido que es un dispositivo que crea un espectáculo visual reforzado por iluminación LED dentro de una carcasa fabricada en impresión 3D.

Además, el jurado ha reconocido con varios accésits otras propuestas, así, el equipo BidonIce, liderado por Alejandro Gil Andrés (Grado en Ingeniería Mecánica, 4º curso), ha recibido el accésit 1 en Proyecto Tecnológico con un sistema diseñado para mantener la temperatura del agua en competiciones ciclistas.

El accésit 2 en Proyecto Tecnológico ha sido para el equipo D.R.A.G., compuesto por Guillermo Alba Buitrón, Christian González Pérez, Alejandro Gil Getino y Luis García Aparicio (todos del Grado en Ingeniería Aeroespacial, 4º curso) con un prototipo que consiste en un demostrador de tecnología que aplica la rugosidad deliberada en superficies aerodinámicas, con el objetivo de incrementar la eficiencia de vuelo.

En la categoría de software, el accésit 1 ha sido otorgado a David Rodríguez Rivero (Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática, 4º curso), creador de NYVARIS, un robot cuadrúpedo diseñado para vigilancia y exploración en entornos industriales.

Finalmente, el accésit 2 en Proyecto Software ha sido para Yaiza Alonso Cuervo (Grado en Ingeniería Informática), con TripApp, una aplicación que busca optimizar la experiencia de viaje mediante planificación interactiva y gestión personalizada de itinerarios.

El certamen ha contado con el apoyo de profesorado de la Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial y la colaboración de entidades externas como la FELE.