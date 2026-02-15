Situación "muy complicada" en la provincia de Valladolid y "con el agua al cuello" en Viana de Cega

Conrado Íscar Ordóñez junto a Alberto Collantes y Felizx del Amo durante su visita al municipio para supervisar la situación tras las crecidas de los ríos. - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID.

VALLADOLID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha advertido de que la situación por las crecidas de los ríos en la provincia es "muy complicada", mientras el alcalde de Viana de Cega, Alberto Collantes, ha indicado que en su municipio está "con el agua al cuello" y se prepara un segundo dique.

Íscar ha visitado este domingo el municipio junto al alcalde y al jefe del Parque de Bomberos de la Diputación en Arroyo, Félix del Amo, para evaluar los daños provocados por el aumento del nivel del río en días anteriores y supervisar las medidas de emergencia implementadas para proteger a los vecinos afectados.

En este sentido, Íscar ha señalado que se enfrentan "unos días muy complicados" ante los que la Diputación han puesto todos los medios disponibles para solventar la situación, en coordinación con el 1-1-2 y junto al operativo del Cecopi.

Sobre el contexto de esta jornada en la provincia, ha precisado que si bien se espera que la situación "vaya remitiendo", los datos "no son buenos". "Nos vuelven a indicar que los ríos siguen creciendo, el deshielo, tenemos el Duero, tenemos un montón de localidades que lo están pasando bastante mal", ha advertido, sobre pueblos como Viana, Tordesillas, Peñafiel o Rábano --la carretera entre estos dos últimos municipios sigue cortada--.

De este modo, ha definido la situación como "muy complicada", si bien esta "no se puede medir". Así, ha llamado a una "reflexión de todas las administraciones": "Quien tiene competencias debe poner remedio para que esto no vuelva a suceder (...). Cuando termine este temporal, que ojalá termine cuanto antes, pues desde la diputación y aún no teniendo competencias, esto no es echar balones fuera, es la realidad". Asimismo, ha reconocido que de cara al futuro "habrá que montar un operativo" para hacer frente a este tipo de temporales con "más herramientas para poder ayudar a los municipios y los vecinos".

Por su parte, el alcalde de Viana ha indicado que ha recibido con "sorpresa" la situación que se presenta nuevamente en su localidad tras ya haber "solucionado" el contexto de inundaciones de días anteriores. "Ahora no sabemos si es un reflujo de agua, un retorno de la confluencia del Duero", ha apostillado en relación con una nueva subida del agua.

Collantes ha explicado que el Ayuntamiento está en contacto con Somacyl que les ayudará a "aliviar" con bombas el agua para poder "dar servicio de saneamientos y colocar tapones en las casas en previsión de que el agua pueda saltar la escollera".

El regidor ha avisado, además, de que este tipo de situaciones era antes "muy cíclica", pero ahora se produce "un año sí, otro no": "Estamos con el agua al cuello, nunca mejor dicho, esta situación no es agradable", ha manifestado.

El alcalde, quien ha pedido a sus vecinos "paciencia", ha criticado, asimismo, que las administraciones "no van todo lo rápido que les gustaría" y ha acusado a la Confederación Hidrográfica del Duero de "cruzarse de brazos" en la gestión del río.

De esta manera, ha reclamado medidas para evitar que el año que viene "vuelva a pasar lo mismo" en este municipio, donde, con todo, el efecto de las actuales crecidas en el pueblo ha sido "más favorable que si no se hubiera limpiado el cauce", como se hizo en el casco urbano con apoyo de la Diputación, la Junta y el Gobierno.

Por su parte, Félix del Amo ha informado que, gracias a los diques, han evitado que el agua penetrara en las viviendas, mientras sobre el río ha precisado que "no se puede encauzar" y que lo único posible es intentar que el agua no avance hacia ciertas zonas.