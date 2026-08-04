El socialista Samuel Mayor, nuevo alcalde de Moraleja de Sayago (Zamora) tras prosperar una moción de censura

Miembros del PSOE, tras el Pleno en Moraleja de Sayago - PSOE

ZAMORA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El socialista Samuel Mayor se ha convertido este martes en el nuevo alcalde de Moraleja de Sayago después de que prosperara la moción de censura que se ha debatido en el Pleno municipal.

El aspirante del PSOE le ha arrebatado así la Alcaldía al hombre que había ejercido como regidor de la localidad durante los últimos 27 años, Ángel Villamor (Zamora Sí y anteriormente PSOE).

La moción ha salido adelante con cinco votos a favor, dos de ellos de concejales del partido del alcalde saliente, y dos en contra, lo que ha permitido la mayoría necesaria para el nombramiento del nuevo regidor. En su primer discurso, Samuel Mayor ha agradecido la confianza y ha prometido trabajar "con humildad".

Por otro lado, el nuevo alcalde ha recordado que queda menos de un año para las próximas elecciones municipales, pero ha rechazado que ese plazo sea un impedimento para impulsar cambios. "Un año puede marcar la diferencia cuando se gobierna con ilusión, con trabajo y con las prioridades claras", ha advertido Mayor.

Durante su intervención, el primer edil ha tendido la mano a todos los grupos políticos y a todos los vecinos, al asegurar que quiere ser "el alcalde de todos y todas".

El PSOE de Zamora ha felicitado a Samuel Mayor por su elección y le ha trasladado todo su apoyo para afrontar esta nueva etapa al frente del Ayuntamiento de Moraleja de Sayago, convencidos de que "el diálogo, la cercanía y el compromiso con el interés general marcarán la acción del nuevo equipo de gobierno".