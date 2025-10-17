Sociedad civil de Valladolid anuncia una querella criminal contra Carnero y Quiñones por oposición a los pasos de Ariza

VALLADOLID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma por la Integración Ferroviaria ha anunciado este viernes que colectivos y asociaciones de todo tipo ultiman una querella criminal contra el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, entre otros, por un presunto delito de administración desleal tipificado en el Código Penal por su "oposición injustificada" al desarrollo de los pasos de Ariza, "pieza clave para la integración ferroviaria en la ciudad", recuerdan estos colectivos.

Las mismas fuentes han informado de que la querella se presentará formalmente ante el Tribunal Supremo "de forma inminente" ante la condición de aforado de Jesús Julio Carnero y han precisado que una vez registrada, ofrecerán en una comparecencia pública todos los detalles sobre su contenido jurídico y próximos pasos a dar.

Los colectivos promotores han aclarado que la iniciativa de la querella criminal ha nacido y se dirige desde la ciudadanía organizada que mantiene "un perfil estrictamente cívico y no partidista", han aseverado los impulsores a través de un comunicado de prensa recogido por Europa Press.

"Valladolid no puede seguir siendo rehén de decisiones políticas que bloquean soluciones técnicas viables y necesarias. Hemos decidido dar este paso para defender el interés general y el futuro de la ciudad", han explicado.

Los promotores de esta querella recuerdan que tanto el alcalde de Valladolid como el consejero, además de Alberto Gutiérrez, José Ignacio Zarandona, Ángel Marinero y María Pardo, han reiterado su negativa a impulsar los pasos de Ariza con su voto en el seno de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, una postura que los colectivos consideran "injustificada e irresponsable" por su impacto en la movilidad, la cohesión urbana y la seguridad peatonal, argumentos que sustentan la querella elaborada.

Por último, insisten en que esta acción está impulsada por la sociedad civil vallisoletana y abierta a la adhesión de colectivos, asociaciones y comunidades vecinales con el propósito de defender el interés público, la buena gestión y la correcta ejecución de los proyectos necesarios para la integración ferroviaria.