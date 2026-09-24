Socorren a una mujer lesionada en el entorno de la Laguna Negra en Covaleda (Soria). - 112

SORIA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de unos 40 años ha sido auxiliada este jueves tras sufrir una herida en una pierna en el entorno de la Laguna Negra, en Covaleda (Soria), según informaron a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112.

El suceso se ha producido poco antes de las 12.32 horas, que es cuando el 112 ha sido informado desde un centro de llamadas de telefonía móvil que se había recibido un mensaje vía satélite en el que les solicitan asistencia para una mujer que había sufrido una caída y se había lesionado en una rodilla en una zona inaccesible para vehículos por tierra, en un paraje a unos 500 metros al oeste de la Laguna Negra, en Covaleda.

Se dio cuenta del incidente al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl y al centro coordinador de emergencias de Protección, desde el que se activó el Grupo de Rescate y Salvamento de Protección Civil, que salió hacia la zona con el equipo de rescate. Se informó además a la Guardia Civil de Soria.

Tras alcanzar la zona en que se hallaba la herida, el helicóptero facilitó, mediante una maniobra en vuelo estacionario, el descenso a tierra del equipo de rescate con el empleo de la grúa del helicóptero. A continuación, accedieron hasta la herida, a quien la enfermera rescatadora prestó una primera asistencia e inmovilizó la pierna con una férula. Seguidamente, se la izó al helicóptero, junto con la rescatadora enfermera, mediante el empleo de grúa doble con triángulo de evacuación; y, a continuación, en una segunda maniobra de grúa, se recogió al segundo rescatador.

El helicóptero de rescate se dirigió al campo de fútbol de Covaleda, lugar de traspaso pactado con Sacyl, donde aguardaba una ambulancia soporte vital básico (SVB) que se encargó de trasladar a la paciente al Complejo de Asistencial de Soria.