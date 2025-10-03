Socorridos dos montañeros desorientados en la ruta de las Cinco Lagunas en Zapardiel de la Ribera (Ávila)

Archivo - Un helicóptero del grupo de Rescate de la Junta de Castilla y León. - Joaquín Rivas - Europa Press - Archivo

ZAPARDIEL DE LA RIBERA (ÁVILA), 3 (EUROPA PRESS)

El Grupo de Rescate y Salvamento de la Junta de Castilla y León ha socorrido a dos montañeros desorientados, aunque ilesos, que se han extraviado en la ruta circular de las Cinco Lagunas en Zapardiel de la Ribera (Ávila), han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112.

La intervención se ha iniciado después de que la sala de operaciones del 112 Castilla y León recibiera una llamada a las 16.04 horas de los propios montañeros que indicaban haberse desorientado mientras realizaban la ruta circular de las Cinco Lagunas y que se encontraban ilesos al este del pico Portilla del Rey. Además, explicaban que no necesitan ser rescatados, sino recibir indicaciones para tratar de volver a su ruta.

A continuación, el gestor del 112 les ha puesto en contacto con el centro coordinador de emergencias de la Junta, cuyos técnicos les dan indicaciones para regresar a la senda correcta, al tiempo que les anunciaron que contactarían con ellos de manera periódica hasta que la alcanzaran. Como quiera que en distintas ocasiones no conseguían enlazar vía telefónica con los desorientados, se ha activado el Grupo de rescate y salvamento, que ha salido hacia la zona con su helicóptero y el equipo de rescate a bordo.

Ya en la zona de Gredos, el helicóptero ha conseguido localizar a los montañeros en una zona al norte del refugio de la Laguna de Gredos y, tras recogerles, ha volado hasta el aparcamientode la plataforma de Gredos, donde los recatados tenían estacionado su vehículo particular.