Sofocan un incendio en una nave de Pinar de Jalón en Valladolid sin daños personales y dos gatos rescatados

VALLADOLID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de los Bomberos de Valladolid han logrado sofocar un incendio que se ha registrado en la madrugada de este lunes en una nave industrial ubicada en el barrio de Pinar de Jalón en Valladolid donde no ha habido que lamentar daños personales y tuvieron que ser rescatados dos gatos.

Según han informado a Europa Press fuentes del 112 y de Bomberos de Valladolid, en torno a la 1.09 de la madrugada se recibieron al menos 16 llamadas que alertaban de este incendio. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos y Policía Local.

Finalmente, 19 efectivos y cinco vehículos han trabajado durante toda la madrugada y han logrado sofocar el fuego, que ha concluido sin daños personales y con el rescate de dos gatos que permanecía en el interior de inmueble.