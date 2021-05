Descubren nuevas pinturas rupestres en una piedra de Valonsadero (Soria)

SORIA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La agente ambiental del Ayuntamiento de Soria, Esther Moreno, descubrió el pasado 29 de septiembre, a raíz de la iluminación del sol sobre una piedra del monte soriano de Valonsadero, unas pinturas rupestres que muestran manos humanas.

Moreno, junto al arqueólogo y profesor Juan Antonio Gómez Barrera y la concejal de Turismo, Yolanda Santos, han visitado este miércoles este nuevo descubrimiento con el que el monte soriano pasa contar con 36 estaciones de pintura rupestre de la Edad de Bronce.

La agente medioambiental ha explicado que en una jornada de trabajo haciendo un informe sobre árboles trasmochos se encontraba contemplando el arbolado por el camino cuando la roca le llamó la atención.

La iluminación del sol sobre la piedra en aquella mañana captó su interés y se acercó, encontrando tres manos perfectamente reconocibles, algo que le hizo pensar "que no eran pinturas rupestres", aunque tomó varias fotografías y se las envió a Juan Antonio Gómez Barrera para que pudiera hacer una valoración.

HALLAZGOS EN UN MONTE FRECUENTADO

El arqueólogo soriano Juan Antonio Gómez Barrera, que lleva investigando las pinturas de Valonsadero durante décadas, ha señalado que el hecho de que se sigan realizando hallazgos en un monte tan frecuentado, "no es algo extraño".

"Es un abrigo muy pequeño, seguramente estuvo cubierto de maleza y tenía una capa de hollín que afortunadamente se ha ido perdiendo con las lluvias tras más de dos décadas sin hacer fuego, lo que hace que las pinturas se regeneren", ha detallado el arqueólogo.

Gómez Barrera comenzó la investigación de las pinturas y contrastó el hallazgo con otros especialistas del país, buscando contrastar que las pinturas pudieran ser originales, ya que no existe ninguna herramienta que pueda precisar el origen de las mismas, más allá de la similitud con otros lugares tanto de España como del resto de pinturas de Valonsadero.

En cuanto a los motivos por los que han pasado desapercibidos, Gómez Barrera ha apuntado que probablemente la persona que conocía dichas pinturas "no hizo llegar esa información a la persona adecuada".

Asimismo, ha recordado que Valonsadero ha sido explotado como cantera durante cientos de años, lo que podría suponer que "en esa extracción se pudieran estropear otros conjuntos donde ya hubiese manos".

El profesor también ha recordado que las pinturas no fueron oficialmente públicas hasta 1951, aunque tiene constancia de que se conocían años antes por los habituales del monte.

TRES MANOS

El arqueólogo ha indicado que en las pinturas descubiertas "hay algo excepcional para cuestionar la veracidad de las imágenes", como es "la aparición de tres manos", la primera vez que aparecen en el monte, lo que no quiere decir "que no haya más o no hubiera más".

El profesor ha explicado que en la península Ibérica hay unas 2.000 estaciones con las características de Valonsadero, de las cuales ocho tienen manos.

Las pinturas podrían suponer los motivos más antiguos de todo el monte soriano, ya que estas manos serían sustituidas después por el sol, por lo que probablemente también en el monte se dejaran de utilizar las manos para pasar a utilizar otros símbolos solares, ya que "el 70 por ciento de las pinturas de Valonsadero tienen algún símbolo solar", como ha matizado Gómez Barrera.