Solicitan la suspensión de la caza y los controles de lobo en las zonas afectadas por incendios forestales

VALLADOLID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Fondo para la Protección del Lobo Ibérico (www.fondolobo.org) ha reclamado a las Comunidades Autónomas de Castilla y León, Asturias, Cantabria y Galicia, afectadas por los "terribles" y recientes incendios, la suspensión de la actividad cinegética y de los controles de lobo "hasta que no se garantice la recuperación de las especies afectadas y sus hábitats".

El Fondo para la Protección del Lobo Ibérico ha registrado en las Comunidades Autónomas cuyos territorios han sufrido incendios el pasado aciago mes de agosto un requerimiento interesando la suspensión de la caza en esos territorios, detalla en un comunicado.

Como pretensión principal, insta a la suspensión de todas las resoluciones, planes, órdenes y autorizaciones que permitan la caza, reclamando que ésta sea por tiempo indefinido en tanto que no se garanticen unas condiciones adecuadas y seguras en los hábitats donde anteriormente residían las especies consideradas cinegéticas.

Subsidiariamente demanda la veda, también por tiempo indefinido, en todas las zonas declaradas catastróficas por el Consejo de Ministros, así como sus espacios colindantes en un radio de 10 km, ya que estas zonas se han convertido ahora en los refugios para todos los animales que han podido abandonar sus zonas habituales, ahora calcinadas y sin ninguna opción para obtener alimento en ellas, detalla la organización.

"Es responsabilidad de las CCAA comprobar cuantos grupos reproductores han sido perjudicados, y volver a reajustar los censos realizados anteriormente ya que estos episodios, absolutamente extraordinarios, sin duda han provocado una indeterminada mortalidad en la especie, cebándose con seguridad en muchos cachorros que en las fechas de agosto en que se han producido los incendios aún no tienen la capacidad de desplazarse a grandes distancias", añade la información.

La organización señala que el fundamento de esta solicitud se basa en la propia legislación de caza y protección de espacios naturales, que señala "expresamente" la posibilidad de adoptar estas suspensiones en supuestos "extraordinarios" como este de incendios devastadores que han sufrido multitud de territorios y espacios naturales.

Además, la solicitud se basa en "distinta literatura científica especifica de zonas afectadas por incendios, la cual insta a paralizar cualquier actuación cinegética para favorecer la recuperación de la biodiversidad afectada".

"Es responsabilidad directa de las Comunidades Autónomas actuar de forma urgente, activando planes de recuperación para todas las especies de flora y fauna golpeadas por los incendios, no cabiendo por simple sentido común la autorización de cualquier tipo de caza", añade la organización.

Finalmente, las solicitudes presentadas instan a las Comunidades Autónomas a abrir líneas de ayudas a organizaciones conservacionistas para proyectos de recuperación y restauración de espacios y biodiversidad, de forma que no sean los cazadores y ganaderos quienes exclusivamente disfruten de estas ayudas anunciadas por Castilla y León o Asturias.