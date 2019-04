Soraya Mayo (Cs) apela al voto masivo para evitar el "modelo de extremos que nadie quiere"

Actualizado 28/04/2019 12:01:06 CET

La candidata de Ciudadanos al Congreso por Valladolid vota en Zaratán y defiende su propuesta de "modelo centrado"

ZARATÁN (VALLADOLID), 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Ciudadanos (Cs) al Congreso de los Diputados por Valladolid, Soraya Mayo, que hoy ha votado en el colegio Caño Dorado de Zaratán, ha pedido en esta jornada electoral que los españoles acudan a "votar masivamente" para evitar el "modelo de extremos que nadie quiere" y ha subrayado lo importante de la cita ante la trascendencia de lo que está en juego.

Así, Mayo ha distinguido entre dos opciones, por un lado la de Cs, "un modelo centrado, que mire al futuro, con medidas reales que son las que necesita España para entrar en la senda de la economía del siglo XXI", un modelo que piensa "en los más desfavorecidos, en las familias, en muchos autónomos que no llegan a fin de mes y en otras muchas personas que están esperando un cambio real en España", frente al "modelo de extremos que no quiere nadie y que no es lo que necesita el país".