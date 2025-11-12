Soria presenta en Intur la ruta Celtigravel, los vinos Ribera del Duero, la observación del cielo o el turismo familiar

SORIA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Soria mostrará la Feria Internacional de Turismo del Interior (Intur) de Valladolid la nueva ruta Celtigravel, la observación del cielo, la Ribera del Duero así como el turismo familiar con el Bosque Mágico de San Leonardo de Yagüe.

La diputada de Turismo, Elia Jiménez, ha dado más detalles de la participación de la Diputación de Soria del 14 al 16 de noviembre, donde también habrá espacio para la gastronomía.

Jiménez se ha referido a la diversidad y al potencial turístico de la provincia como escaparate del territorio "vivo y en constante evolución", con tres pilares como son el turismo cultural, tanto material con inmaterial, el gastronómico y el de naturaleza.

Dentro del turismo cultural estará representado San Leonardo con el Bosque Mágico y la unión de naturaleza, imaginación y turismo familiar, así como Tierraquemada, con sede en Garray, y sus más de dos décadas difundiendo el legado de Soria.

El vino tendrá su protagonismo con la nueva imagen de San Esteban de Gormaz que busca reforzar posición como la puerta soriana de la Ribera del Duero, así como la Feria del Vino, que celebra su cuarta edición este sábado de la mano de siete bodegas, junto a la gastronomía de la mano de El Mejor Torrezno del Mundo 2025 y una selección de productos gastronómico.

El turismo del cielo, por su parte, llega de la mano de Borobia y el gran evento de 2026, el eclipse del mes de agosto y la observación del cielo como elemento diferenciador.

CELTIGRAVEL SORIA

También se mostrará la ruta Celtigravel que conecta los yacimientos celtíberos de Uxama, Tiermes y Numancia con 351 kilómetros con señalización y puntos de recarga de bicicletas eléctricas y cuyo próximo paso será una plataforma digital con aplicación. Se trata de recorridos aptos para bicicletas de gravel, eléctrica y la posibilidad de hacerla con montaña que atraviesan paisajes como el cañón del río Lobos y pinares, combinando pistas, senderos y carreteras.

Selu Gómez, el director del equipo de ciclismo de la Diputación 'Soria ni te la Imaginas', ha detallado que se ha ideado para dejar el coche en uno de los aparcamientos y quedarse a dormir, comer o recargar bicicletas en las siguientes paradas.

También está calculada la autonomía de las bicicletas eléctricas, con un recorrido diseñado de la mano de la Empresa que busca pasar por todos los yacimientos y zonas de calzadas romanas para que se pueda vivir desde dentro la Celtiberia. Se trata de una ruta creada para todos los públicos, de ahí que se puedan elegir el número de kilómetros de la ruta, con puntos de recarga para bicicletas eléctricas en El Burgo de Osma, Numancia y Tiermes, con un perfil de pistas forestales más sencillas.