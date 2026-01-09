Soria ¡YA! asegura que la nueva financiación "perjudica gravemente" a la provincia y pide explicaciones a Martínez

SORIA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Soria ¡YA! ha asegurado que el acuerdo sobre financiación autonómica alcanzado entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) "perjudica de manera directa a la provincia", razón por la que ha pedido explicaciones al secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, sobre el impacto negativo que este acuerdo puede tener para la provincia.

La plataforma quiere saber si los socialistas castellanoleonesas comparten el mismo criterio que el presidente del Gobierno y si avalan un modelo de financiación que "ignora la despoblación, la dispersión territorial y el coste real de los servicios públicos en provincias como Soria".

El eje central del acuerdo es el llamado principio de ordinalidad, según el cual las comunidades que más aportan deben ser también las que más reciben, si bien para la plataforma aplicar este criterio al reparto del fondo común es "inaceptable, ya que supone destinar más recursos a los territorios más ricos".

Además, el partido ha señalado que este nuevo modelo "ignora deliberadamente la situación de las provincias con menor población, menor capacidad recaudatoria y mayores costes estructurales", al tiempo que ha recordado que la provincia "sufre una despoblación extrema, una enorme dispersión geográfica y unos costes muy elevados para mantener servicios públicos básicos en un territorio extenso y poco poblado".

La plataforma también ha señalado que este enfoque "vulnera" el espíritu de la Constitución Española, que en su artículo 138 consagra el principio de solidaridad y el deber de garantizar un desarrollo económico equilibrado entre los distintos territorios del Estado.

"Financiar con más recursos a quienes más tienen supone, en la práctica, abandonar a provincias como Soria, que llevan décadas acumulando desventajas", ha aseverado la plataforma a través de un comunicado, en el que considera además "absurdo" plantear que la financiación autonómica deba basarse únicamente en la recaudación.