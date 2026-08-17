Soria ¡YA! critica los 12 años estimados para el fin de las obras de 80 viviendas en Elio Antonio de Nebrija

SORIA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El procurador de Soria ¡YA!, Ángel Ceña, ha criticado este lunes la demora estimada de 12 años para la contratación, construcción y adjudicación de 80 viviendas en la calle Elio Antonio de Nebrija, en la capital soriana.

El 8 de julio, el Gobierno de España anunció la formalización del contrato para la redacción del proyecto de construcción de 80 viviendas en la parcela situada en la calle Elio Antonio de Nebrija. El procurador ha criticado que se anunciaron el pasado 4 de julio de 2023, "curiosamente, justo antes de las elecciones generales de ese mismo mes". Entonces se anunció que el Gobierno de España construiría 75 viviendas protegidas en esa parcela.

Poco más de un año después, el 12 de julio de 2024 ya se pasó a hablar de 80 viviendas y el Ayuntamiento cerró la cesión de la parcela a SEPES. A los pocos días, se firmó el convenio a tres bandas Ministerio-SEPES-Ayuntamiento, para una inversión de unos 12,7 millones.

Ceña ha añadido que el 10 de diciembre de 2024, en el Debate del Estado del Municipio, se incorpora al balance municipal esa inversión de 12,7 millones para más de 70 viviendas en Elio Antonio de Nebrija. El 6 de febrero de 2025, el SEPES licita el concurso de proyectos para hasta 80 viviendas colaborativas protegidas; y es ahora cuando el 7 de julio de 2026 se formaliza del contrato técnico.

El procurador ha aclarado que "en tres años lo único que han sido capaces de hacer es adjudicar el contrato para la redacción de proyecto". Además, Ceña ha asegurado que el plazo para presentar el proyecto redactado es de 50 meses, "más de cuatro años". A ello hay que sumar el tiempo de construcción de las viviendas.

Ceña ha recordado que debido a los precios tan altos de la vivienda, a día de hoy los jóvenes y no tan jóvenes no pueden optar a comprar su vivienda y es por ello que ante esta situación es necesario que las administraciones tomen de verdad cartas en el asunto, no solo se basen en promesas en las campañas electorales que luego no se llevan a la realidad.

Ceña ha finalizado denunciando que una pareja joven de 30 años con proyecto vital en Soria y que está esperando ocupar una de estas viviendas en el momento del anuncio, tendrá 42 años, si todo va bien, hasta que pueda hacerlo.

El procurador calcula en cuatro años y dos meses la redacción del proyecto y, una vez redactado, otros seis meses de publicación, licitación y adjudicación de la obra, para seguir con unos cinco años para la construcción y concurso, tras licencias varias, para ver quiénes son los beneficiarios...algo que " es la realidad de las administraciones".