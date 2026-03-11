Soria ¡YA! denuncia que el helicóptero de emergencias llega sin "helipuerto" y sin "poder volar de noche"

Ovejo (i), Ceña y Álvarez en la explanada donde aterriza el helicóptero de emergencias en Soria. - EUROPA PRESS

SORIA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Soria ¡YA! ha ironizado con que el helicóptero de emergencias para la provincia de Soria haya llegado "justo antes de las elecciones autonómicas", para denunciar que lo hace "de forma "insuficiente" al no haber "helipuertos ni en el Hospital ni en los centros de salud" y tampoco puede "volar de noche".

El cabeza de lista de Soria ¡YA!, Ángel Ceña, junto a la número cuatro, Jaione Ovejo Muñoz, y Concepción Álvarez Sacristán, número seis, se han acercado este miércoles hasta la explanada donde aterriza el helicóptero para hacer el traslado en ambulancia, en una zona de mucho barro y que hace las veces de aparcamiento.

Ceña ha recordado que la formación lleva demandando el helicóptero de emergencias cuatro años, aunque su propuesta pasa por ubicarlo en San Esteban de Gormaz al ser un lugar "más estratégico".

En este sentido, ha ironizado con que después de reclamar su necesidad "durante tanto tiempo" y que se le haya negado, se ponga en marcha "justo antes de las elecciones".

Ceña ha insistido en que es "fundamental" que el helicóptero pueda "volar de noche", ya que en invierno en Soria a las 17.00 horas de la tarde oscurece.

EXIGENCIAS EN SANIDAD

Asimismo, ha apuntado que desde la formación se va a seguir exigiendo una segunda Unidad Medicalizada para que, si hay una emergencia en la otra puna de la provincia, "no se tenga que elegir".

También ha apuntado que estarán al tanto de que se terminen "todas las obras pendientes", tango del Hospital de Soria como de los cuatro centros de salud: Soria Norte, El Burgo de Osma, San Leonardo y Almazán.

El cabeza de lista ha solicitado que "se acondicionen los consultorios ya que en los pocos que funcionan no hay cobertura de internet".

Así, ha instado a dotar de los puestos sanitarios "necesarios" en la asistencia especializada y en la atención primaria, ya que, ha afirmado, hay "muchas plazas vacantes que no se cubren porque no es atractivo", por lo que ha pedido "mejores condiciones económicas y profesionales al ser puestos de difícil cobertura".

Ángel Ceña también se ha referido al Hospital del Mirón que el PP "prometió en 2022 que se convertiría en centro sociosanitario" cuando "no se ha invertido ni un euro", por lo que ha pedido el "compromiso" de las instituciones para que sea un centro sociosanitario "de referencia". "Nosotros tenemos que viajar a todos los hospitales y aquí no hay nada de referencia", ha lamentado el cabeza de lista.

