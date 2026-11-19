Candidatos de Soria ¡YA! para las próximas elecciones del 29 de noviembre. - EUROPA PRESS

SORIA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Soria ¡YA! ha exigido este jueves la finalización de la A-11, la Autovía del Duero, tras 33 años de Gobierno de los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, desde que a finales del pasado siglo prometieron transformar la N-122 en vía de dos carriles.

El candidato al Congreso, Juan Antonio Palomar, ha recordado que "hay gente que oyó aquella promesa en 1993 y se ha ido sin verla cumplida. "Y ahora sus hijos oyen otra vez que la autovía es una prioridad. El PP decía que era urgente, el PSOE decía que sería rápido. Lo único que llega siempre a tiempo es la siguiente promesa electoral", ha censurado.

La formación ha defendido en las Cortes de Castilla y León que la Junta exija al Gobierno de España que acelere los trámites pendientes, y ha recordado al PP que "gobernó más de 14 años con Aznar y Rajoy", así como ha pedido "cuentas al PSOE", tal y como ha rememorado el candidato.

En este sentido, se ha referido concretamente al exministro de Transportes, Óscar Puente, quien aún como titular anunció que los tramos entre Quintanilla de Arriba y Tudela de Duero estarían en servicio a finales de 2025, cuando debían haberse terminado, según contrato, en 2023. "En agosto de 2026 se abrió una parte y la previsión para completar esas obras pasó a la primera mitad de 2027", ha apuntado del representante de Soria ¡YA!.

Palomar ha cuestionado, de este modo, "qué garantía dan PP y PSOE de que esta vez van a cumplir" el proyecto de la A-11 si no se ha realizado "después de 33 años turnándose en el Gobierno". "La respuesta cabe en tres preguntas. ¿Cuándo se licita cada tramo? ¿Con qué dinero? ¿Cuándo se podrá hacer todo el viaje por autovía?", ha agregado.

Ante ello, ha reivindicado la necesidad de la presencia de su formación en el Congreso y el Senado para exigir "un calendario público, tramo a tramo, con financiación y fechas de licitación y de obra", y reclamar explicaciones al Gobierno cada vez que se incumpla un plazo.