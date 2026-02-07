Soria ¡YA! impulsa una candidatura ciudadana con el objetivo de reforzar una voz soriana "útil y sin tutelas" el 15M

Soria ¡YA! presenta su candidatura ciudadana para reforzar una voz soriana "útil y sin tutelas" en las Cortes - SORIA ¡YA!

SORIA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Soria ¡YA! ha presentado este sábado a los integrantes de su candidatura para las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo, tras las cuales esperan reforzar su presencia en las Cortes para mantener "una voz soriana útil y sin tutelas" a través de una candidatura ciudadana.

Durante el acto ante los medios, el procurador Juan Antonio Palomar ha señalado que la candidatura presentada es "una lista pensada para ganar" y ha agradecido a sus integrantes "ser tan valientes y elegir el camino más complicado, el de mojarse por Soria dando la cara".

El partido ha presentado una lista con varias caras nuevas, de personas con "ganas de cambiar la situación de Soria y que vienen para respaldar la experiencia de estos cuatro años en las Cortes".

El procurador ha explicado que se trata de una lista formada por ciudadanos de la provincia que han decidido dar un paso adelante para respaldar la experiencia de los últimos cuatro años en el Parlamento autonómico.

En ese sentido, Palomar ha subrayado que son "gente de a pie de calle con sus trabajos y su vida, como la de cualquier vecino", al tiempo que ha remarcado que todos los integrantes de la candidatura comparten un mismo sentimiento de "rebeldía e inconformismo" y la voluntad de defender el futuro de la provincia desde las instituciones.

"QUEDARSE AL MARGEN YA NO VALE"

Durante la presentación también se ha puesto de manifiesto que los miembros de la lista conocen Soria porque la "viven y la sienten", y en que la decisión de dar este paso responde a la convicción de que "quedarse al margen ya no vale" y de que "si los propios sorianos no defienden Soria desde dentro de las instituciones, nadie lo va a hacer".

La candidatura estará encabezada por Ángel Ceña, procurador en las Cortes desde 2022, quien estará acompañado como número dos Inmaculada Ramos Liso, empresaria del sector del transporte en la provincia y vinculada desde hace más de 20 años a la Agrupación de Transportistas Sorianos (Agrutranso).

Como en las elecciones de 2022, Juan Antonio Palomar volverá a ocupar el tercer puesto de la lista y completan la candidatura Jaione Ovejero Muñoz, emprendedora en Soria con vínculos familiares en Atauta y Tera, como número cuatro.

La lista se completa con Concepción Álvarez Sacristán, maestra de Educación Infantil natural de Quintanas de Gormaz; Fernando del Amo Gallego, único residente permanente en Benamira; y Sandra León Jiménez, empresaria hostelera nacida en Soria, con vínculos familiares en Valverde de los Ajos.