Soria ¡YA! llevará el lema 'Por Soria, Rebélate' e invitará a "seguir luchando"

De izda a dcha, Inmaculada Ramos, Ángel Ceña, Juan Antonio Palomar y Conchi Álvarez presentan la campaña de Soria ¡YA! . - EUROPA PRESS

SORIA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Soria ¡YA! llevará el lema 'Por Soria, Rebélate' en una campaña autonómica que recorrerá todos los rincones de la provincia e invitará a "seguir luchando" por corregir los problemas de los sorianos.

Los tres primeros candidatos de la lista autonómica de Soria ¡YA!, Ángel Ceña, Inmaculada Ramos y Juan Antonio Palomar, además de la número seis, Conchi Álvarez, han detallado el calendario de actos y el enfoque político de la campaña en la que "recorrer todos los rincones y hablar con la gente para recoger sus demandas" y "dejar claro que se trata de un partido de toda la provincia".

El cabeza de lista por la formación, Ángel Ceña, ha instado a Soria a que se rebelen "contra el olvido institucional después de 43 años donde han gobernado sin dar solución a los problemas reales de la provincia".

Se trata de una campaña para recorrer todos los rincones de la provincia, en la calles, en los mercadillos, hablando con la gente puerta a puerta. El inicio de campaña será "peculiar", con una pegada simultánea en ocho lugares al mismo tiempo: Ágreda (Puerta califal), Almazán (Plaza Mayor), Arcos de Jalón (Estación del ferrocarril), Covaleda (Plaza Mayor), El Burgo de Osma (Letras El Burgo de Osma), Golmayo (Ayuntamiento), San Leonardo (Centro de salud) y Soria (Polideportivo del San Andrés - Eduardo Saavedra).

"Con el mensaje 'Rebélate' queremos que los sorianos se rebelen para que vivir en Soria no sea un acto de rebeldía sino una opción de futuro porque en la provincia se vive muy bien", ha matizado el candidato.

VOZ EN LAS CORTES

Ceña ha recordado que se presentaron hace cuatro años con "un reto muy difícil", el de pasar de una plataforma con más de dos décadas de trayectoria a su primera vez en política. "Los resultados no nos llevaron donde queríamos, pero hemos conseguido que el mensaje de Soria esté en las Cortes y salir de la invisibilidad, pero queremos ser decisivos para la gobernabilidad", ha reseñado.

Así, ha recalcado que, sin la presión de Soria ¡YA! "no se hubieran conseguido muchas coas como las obras del Hospital". "PP y Vox, con tanta negativa, no han terminado de entender que lo que proponíamos era bueno y al final muchas de ellas las han recogido en su programa", ha señalado Ceña en relación al último anuncio de Mañueco, como el traslado de pacientes cuando fallecen en otros hospitales de la provincia.

También se ha referido al PSOE, en relación a la Ley de la Despoblación. "Que esté Soria ¡YA! proponiendo hace que otros partidos las recogen, es útil denunciar las carencias de 43 años de comunidad autónoma siendo la hermana pobre ante unos partidos que han interpuesto los intereses de Madrid o Valladolid antes que los de Soria", ha finalizado el candidato.

PRIMEROS ACTOS

El viernes 27 de febrero la campaña arrancará en la zona de Pinares, con presencia en Duruelo de la Sierra, Molinos de Duero y Salduero. El primer acto público tendrá lugar en Vinuesa, a las 19.00 horas en el Salón municipal.

El sábado 28 continuará por la zona del Moncayo, con presencia en los mercadillos de Ólvega y Ágreda, y se celebrará un acto en El Burgo de Osma a las 19.00 horas en el salón de usos múltiples del Ayuntamiento. Esa misma tarde, otro equipo recorrerá el Campo de Gómara, pasando por Gómara, Almenar, Villaseca de Arciel, Castejón del Campo y Ojuel.

El domingo 1 de marzo continuará la ruta por Alconaba, Candilichera, Martialay, Aldealafuente y Cabrejas del Campo, y se celebrará acto en Ólvega a las 19.00 horas en el salón de actos del Centro Social. Además, Soria ¡YA! mantendrá su mesa informativa en Soria capital, en "el rincón de los Goyos".

