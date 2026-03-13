Soria ¡YA! pide apoyo para que cada voto recibido sirva "para presionar en decisiones que afecten a la provincia

SORIA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Soria ¡YA! en las elecciones autonómicas de Castilla y León, Ángel Ceña, ha pedido el apoyo en este último día de campaña electoral para que "cada voto recibido sirva para presionar en las decisiones que afectan a la provincia y la voluntad de los sorianos cuente".

"No somos un partido de gobierno para la Junta, somos un partido de influencia, queremos influir en las decisiones y que por fin se apoye a Soria", ha sentenciado en este cierre de campaña.

Ceña ha subrayado que lo que Soria ¡YA! propone en el último día de campaña es que si los ciudadanos quieren cambiar estos 43 años de PP, PSOE y Vox hay que "votar diferente", con una propuesta como Soria ¡YA! apegada al territorio y que defiende lo concreto del territorio.

"El PP ofrece certezas, pero la única certeza que hay es que si sigue gobernando vamos a seguir igual, deteriorando los servicios públicos 43 años más", ha analizado.

En cuanto al "cambio que propone del PSOE", ha matizado que "no es creíble porque en España llevan gobernado ocho años, 30 en democracia y no han afrontado problemas que afectan a Soria como la despoblación, las infraestructuras o la conectividad".

En relación al "sentido común de Vox", Ceña ha recalcado que "se ha visto en las Cortes, donde han votado 470 veces en contra proposiciones de Soria ¡YA!, un partido que solo piensa en sí mismo y en la captación del poder nacional".

CASI 2.000 KILÓMETROS

Ángel Ceña ha repasado los 1.848 kilómetros y 243 localidades recorridas durante la campaña electoral, "un esfuerzo que no ha hecho ningún partido", para llegar, "como dice el ADN de la formación", a los rincones más lejanos de la provincia.

Asimismo, ha pedido disculpas a aquellos núcleos de población a los que no han podido llegar, ya que hay 512 en la provincia, lo que "no es factible en 15 días".

"Una campaña electoral ilusionante en la que hemos recogido el sentir de los pueblos, y en la que hemos manifestado lo que pensamos para Soria. Han sido 43 años donde PP, PSOE y también Vox, que también han gobernado, no han aportado ninguna solución a los problemas de los sorianos", ha lamentado el cabeza de lista de la formación.

En este sentido, ha aseverado que la despoblación es la "consecuencia de las políticas de estos 43 años" las que ha llevado "a la provincia de Soria a esta situación".

Políticas de "no acometer las infraestructuras necesarias, de no afrontar los retos a los que se enfrentaba Soria como la sanidad, los servicios sociales o la carencia de la conectividad, y la gente se ha ido", ha analizado el candidato sorianista.