Soria ¡YA! registra la enmienda a la totalidad de las cuentas "tras la negativa de Mañueco a negociar"

SORIA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario UPL-Soria ¡YA! ha registrado este lunes una enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos de Castilla y León para 2026 tras la "negativa de Mañueco a negocia".

El procurador Ángel Ceña ha incidido en que la decisión llega después de que "el Gobierno de Fernández Mañueco haya descartado abrir una negociación real para llegar a un acuerdo que permita sacar adelante las cuentas".

El pasado viernes 14 de noviembre, Soria ¡YA! planteó al consejero de Economía y Hacienda, Fernández Carriedo, las condiciones necesarias para poder apoyar las los presupuestos. Una petición que pasaba por un "incremento significativo de la inversión territorializada, con al menos un 30 por ciento adicional para empezar a corregir décadas de desequilibrio".

Ceña ha considerado que las reclamaciones de Soria ¡YA! son "razonables, realistas y directamente relacionadas con el día a día de los sorianos". "La Junta no ha aceptado ninguna de ellas porque en el fondo busca el fracaso de estos presupuestos. Ahora la pelota está en el tejado de Fernández Mañueco si de verdad quiere sacar adelante estas cuentas", ha apuntado el procurador.

Durante el encuentro con Carriedo, los procuradores denunciaron que Soria volvía a ser la provincia "peor tratada en el reparto territorializado".

Así, ha desglosado que recibe "menos de 480 millones de euros, mientras que el resto de territorios superan los 630 millones, y León y Valladolid rebasan incluso los 1.600 millones cada una".

Ceña ha denunciado que este reparto sigue respondiendo "al peso político de cada territorio, ya que se prima el número de procuradores y no las necesidades reales de la población, lo que deja a Soria en una posición de clara desventaja".

PROPUESTAS

El procurador de Soria ¡YA! ha recordado que este bloqueo "no es nuevo". "La Junta lleva tres ejercicios consecutivos sin aceptar ninguna de las propuestas presentadas por los procuradores sorianos", ha lamentado. En este sentido, ha puntualizado que "este comportamiento confirma la falta de voluntad de corregir la desigualdad que sufren Soria y León".

Ángel Ceña ha subrayado que el proyecto de presupuestos se ha presentado "sin hablar con nadie" para lamentar que esta forma de actuar sea "la habitual del presidente Fernández Mañueco".

Así, ha apuntado que Mañueco "no es una persona de fiar" y que su historial demuestra "una clara tendencia al incumplimiento".

En este sentido, ha recordado que "cinco de los seis presupuestos que se han presentado bajo su mandato han terminado prorrogados, lo que evidencia la incapacidad de la Junta y del Partido Popular para negociar cuando no cuentan con mayoría absoluta". Además, ha considerado que lo que se busca desde la Junta es "responsabilizar a los demás grupos de su falta de voluntad de acuerdo".

SIN CAMBIO DE RUMBO

El procurador de Soria ¡YA! ha subrayado que las comparecencias de los consejeros de la Junta de la semana pasada han confirmado que "ningún departamento plantea un cambio de rumbo para Soria".

"No figura una sola actuación provincializada de relevancia y tampoco se aclara qué parte del presupuesto llegará realmente a la provincia", ha puntualizado Ceña para remarcar que las inversiones previstas "vuelven a situarse muy por debajo del peso territorial de Soria".

"No existe un plan que frene la pérdida de empresas y empleo, y los proyectos comprometidos en ejercicios anteriores continúan sin ejecutarse ni disponer de una planificación creíble", ha concluido.