Sorprendido en Valladolid al salir de casa con efectos que había robado a pesar de tener arresto domiciliario

VALLADOLID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Municipal han sorprendido a un joven de 26 años cuando salía de su casa por la tarde con efectos que había robado esa misma mañana en una tienda a pesar de que tenía prohibido salir del domicilio por orden judicial, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Los hechos se han producido en el barrio de Pajarillos sobre las 17.30 horas de este miércoles, cuando agentes de la Policía Municipal observaron a un individuo que salía de un portal con una mochila y actitud vigilante y sospechosa.

Los policías identificaron al joven y, al comprobar su identidad, pudieron observar que sobre él pesaba una orden de localización domiciliaria permanente, es decir, no podía salir de casa.

Además, los agentes registraron la mochila que portaba el individuo, en la que portaba varios productos entre los que se encontraron dos cafeteras, una fiambrera, un frasco de colonia, un ambientador, un par de guantes y tres desodorantes.

De manera voluntaria el joven reconoció que había sustraído estos productos durante la misma mañana del miércoles en un establecimiento de la zona de Cruz Verde. Los agentes se desplazaron a la tienda, que reconoció los productos y entregó un tique por el importe de los mismos que ascendía a 54,6 euros.

La Policía dejó en depósito los productos del establecimiento, cuyo responsable manifestó su intención de denunciar la sustracción de los mismos.