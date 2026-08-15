El sorteo de la Lotería Nacional deja pellizcos del primer y segundo premio en Muñana y San Pedro del Arroyo (Ávila)

Archivo - Imagen de recursos de décimos de Lotería. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de este sábado de la Lotería Nacional ha dejado 'pellizcos' del primer y segundo premio en las localidades abulenses de Muñana y San Pedro del Arroyo (Ávila), según informa Loterías y Apuestas del Estado en un comunicado.

En concreto, el despacho receptor número 06165 de Muñana, situado en la carretera nacional 110, kilómetro 286, ha repartido parte del primer premio, que ha recaído en el 90.742 dotado con 600.000 euros al número.

Por otra parte, el despacho receptor número 06455 de San Pedro del Arroyo, situado en la calle Calzada, 25, ha consignado parte del segundo premio, 45.289 y dotado con 120.000 euros al número.

Además, de estos números premiados, los reintegros han sido el 1, 2 y 4.