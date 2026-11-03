El sorteo de 'La Primitiva' deja más de 48.000 euros a un acertante de segunda categoría en Palencia

PALENCIA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -
El sorte de 'La Primitiva' ha dejado 48.573,22 euros a un acertante de Segunda Categoría --cinco aciertos más el complementario-- en Palencia, según informa Loterías y Apuestas del Estado a Europa Press.
En concreto, el billete se ha consignado en el Despacho Receptor nº 59.395 de Palencia, situado en Virgen del Brezo, 1.
La combinación ganadora ha estado formada por los números 12, 32, 44, 25, 46 y 47. El número complementario es el 2, el reintegro el 2 y el Joker, 7570495. La recaudación ha ascendido a 5.078.194 euros.
No ha habido boletos acertantes de categoría especial --seis aciertos y reintegro-- ni de primera categoría --seis aciertos--, por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 3.500.000 euros.