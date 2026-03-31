S.Santa. El Vía Crucis y 'Luz y Tinieblas', una de los desfiles con más esencia, protagonizan este Miércoles en Palencia

PALENCIA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Santo Vía Crucis, cuyas catorce estaciones se escenificarán en la plaza Mayor de Palencia, darán paso mañana, Miércoles Santo a una de las procesiones con más esenciales de la Semana Santa palentina, la de 'Luz y tinieblas'.

El Santo Vía Crucis partirá a las 20.00 horas de la iglesia de Nuestra Señora de la Calle con los pasos 'Nuestra Señora de la Soledad', anónimo del siglo XVII; 'Cristo de la Misericordia', de Juan de Valmaseda, del XVI; 'Nuestra Señora del Perdón', de 2018, de Óscar Salmerón; 'La traición de Judas', de Carlos Guerra de 2005, 'Jesús atado a la columna', anónimo del XVII y 'Jesús Crucificado', de Alejo de Vahía, del siglo XV:

El desfile dicurrirá por por Isabel la Católica, Menéndez Pelayo, Juan de Castilla, Jorge Manrique, y plaza Inmaculada.

Uno de los grandes momentos se vive en la plaza donde tiene lugar el Ejercicio del Santo Via Crucis donde cruces portadas por las diferentes cofradías palentinas marcan las 14 estaciones, mientras suena el típico sonido del 'tararú'.

A las 22.00 horas tendrá lugar en la iglesia de San Agustín el Ejercicio de Tinieblas, con la imagen del 'Santo Cristo de la Vida y de la Muerte' de los hermanos Martínez y 'Nuestra Señora de los Ángeles', de 2017, de Esteban Sánchez.

Los cofrades de la Hermandad Franciscana de la Piedad desglosan cada salmo mientras las velas se van apagando, una a una, hasta que la iglesia queda en penumbras, es entonces cuando las carracas suenan, para dar paso a la luz.

Una vez que concluye este Ejercicio de Tinieblas, a las 22.00 horas comienza la procesión de 'Luz y Tinieblas' que organiza la Cofradía Franciscana, que se dirige hasta el barrio de Allende el Río y que transcurre en absoluto silencio por la parte más antigua de la ciudad. Una vez que el desfile llega a la Parroquia de Nuestra Señora de Allende el Río, se realiza un Acto Penitencial en recuerdo de los hermanos difuntos.