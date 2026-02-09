Stecyl denuncia que la Junta hace peligrar el acuerdo de mejora de condiciones laborales docentes

VALLADOLID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sindicato STECyL-i ha denunciado el estancamiento en la negociación del acuerdo de mejora de las condiciones laborales del profesorado público, firmado en septiembre de 2025, y advierte de que el incumplimiento del calendario pactado pone en grave riesgo su aplicación para el curso 2026-2027.

Casi medio año después de la firma del acuerdo de 22 de septiembre de 2025, de mejora de las condiciones laborales del personal docente de centros públicos no universitarios de la Comunidad de Castilla y León, desde STECyL-i se observa "con profunda preocupación" que una parte importante del mismo sigue sin ser negociada o abordada en la mesa de negociación. Con este parón en la negociación, el sindicato tiene dudas razonables de que las medidas que conlleva puedan hacerse efectivas a fecha 1 de septiembre de 2026, tal y como se comprometió esta Administración con las organizaciones sindicales.

Por todo ello, STECyL-i exige la negociación inmediata de una serie de puntos del acuerdo de 22 de septiembre de 2025, como la atención a la diversidad, donde el sindicato reclama la adecuación real de la aplicación de la ATDI a la realidad educativa actual que refleja una creciente pluralidad que, si bien se valora como un factor de enriquecimiento pedagógico, requiere de un soporte técnico y humano del que actualmente se carece. Para el sindicato, "es imperativo que dicha revisión se traduzca en un incremento efectivo de las plantillas de personal especialista en Audición y Lenguaje, Pedagogía Terapéutica, Compensatoria, profesorado de Servicios a la Comunidad".

STECyL-i rechaza también de plano la propuesta que desde la Consejería de Educación se ha hecho sobre la reducción de horario lectivo a mayores de 55 años. Para el sindicato es necesario que el profesorado pueda acogerse a esta medida desde el primer curso de implantación, que las condiciones se flexibilicen reduciendo los requisitos planteados y que se contemple cupo horario suficiente en los centros para que esta medida no recaiga en el resto del profesorado. Defiende que es el momento de materializar este avance para dignificar la carrera docente de quienes han dedicado su trayectoria al servicio público.

El sindicato exige además la negociación inmediata del reconocimiento de las tutorías pues "constituye uno de los pilares del acuerdo que ha generado mayores expectativas entre el personal docente. Se trata de una función que desempeña la práctica totalidad del claustro en algún momento de su carrera". Su regulación impacta de manera directa y global en las condiciones laborales del profesorado.

Entre las reivindicaciones incluye la inmediata simplificación de la burocracia, uno de los factores que más compromete el desempeño profesional. La elaboración sistemática de informes, dictámenes, memorias y proyectos técnicos conlleva una carga de tareas administrativas que detrae un tiempo esencial para la acción pedagógica y la atención al alumnado. Esta situación se ve agravada por el mal funcionamiento de las plataformas informáticas proporcionadas por la Consejería. El incumplimiento de los compromisos adquiridos en el acuerdo para mitigar esta carga, denuncia STECyL-i, está derivando en una prolongación excesiva de la jornada laboral, afectando gravemente a la conciliación del personal.

A su vez, el sindicato solicita una revisión inmediata y profunda de la relación de licencias y permisos, que resultan insuficientes frente a las realidades sociales actuales. El personal docente, recuerda STECyL-i a través de un comunicado recogido por Europa Press, requiere de un marco normativo que garantice una conciliación efectiva, permitiendo el acompañamiento de familiares en procesos de enfermedad y la flexibilización de la jornada para el cuidado de ascendientes o descendientes.

Por último, la tabla reivindicativa suma el compromiso adquirido respecto a la puesta en marcha de una intranet corporativa. El acuerdo contemplaba la centralización de la documentación administrativa del profesorado (hojas de servicio, certificados de tutoría y de jefatura, entre otros).

Sin embargo, a día de hoy, critica que la ausencia de esta herramienta obliga al personal docente a realizar una gestión documental manual exhaustiva ante cada convocatoria oficial (oposiciones, concursos de traslados o comisiones de servicio). Esta carga burocrática excesiva impacta negativamente en el tiempo dedicado a la planificación académica y a la conciliación de la vida personal, por lo que desde el sindicato se insta a la administración a agilizar la habilitación de este recurso digital.

Ante esta situación, STECyL-i insta a la Consejería de Educación a convocar de forma urgente la Comisión de Seguimiento del Acuerdo y a abordar con diligencia y voluntad los compromisos adquiridos.